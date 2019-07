Čeburin: Nadam se visokoj kazni za Gobeljića

BEOGRAD – Trener fudbalera Suduve Vladimir Čeburin istakao je da se nada da će Marko Gobeljić zbog preoštog starta i loma noge Vaidasu Slavickasu dobiti najvišu moguću kaznu.

Gobeljić je pola sata pre kraja meča, koji je Zvezda pobedila sa 2:1, zaradio crveni karton zbog udarca Slavickasa.

„Nadam se da će dobiti što višu kaznu. To ne kažem zato što sam ljut, već jer takvi startovi mogu da okončaju karijeru igraču ili odvoje na više godina. Uopšte nije u redu“, rekao je Čeburin na konferenciji za novinare posle utakmice.

On je priznao da je Zvezda večeras bila bolja.

„Teško je pričati posle ovakvog meča. Zvezda je dobila i ide dalje, znamo koliko je jaka. Pritiskala nas je od početka, htela je brz gol i nismo mogli da je sprečimo u tome. Trudili smo da igramo čak i posle drugog pogotka, uspeli da smanjimo, ali nažalost nismo imali vremena za više", poručio je Čeburin

„, zaključio je on.

(Tanjug)