CELA JUGOSLAVIJA na Evropskom prvenstvu, BiH za istoriju (video)

Rukometne reprezentacije svih država nastalih raspadom SFR Jugoslavije biće učesnici Evropskog prvenstva 2020. godine.

Hrvatska (u grupi sa Srbijom), Severna Makedonija i Slovenija su bez problema stigle do prvih mesta u svojim kvalifikacionim grupama, dok su ostale tri selekcije imale mnogo više muka da se domognu kontinentalnog takmičenja, prenose sportski mediji.

Crna Gora je, posle senzacionalne pobede nad svetskim i olimpijskim šampiom Danskom, razbila Ukrajinu 27:21 i u direktnom okršaju se izborila za prvo mesto u grupi. Tako su Crnogorci anulirali blamažu s početka ciklusa kada su remizirali sa Farskim Ostrvima.

Srbija i BiH su do cilja došle posle drama u finišima utakmica poslednjeg kola. Obe selekcije su se našle među četiri najbolje trećeplasirane.

„Orlovi“ su savladali Švajcarsku u Novom Sadu golom Nemanje Zelenovića 20-ak sekundi pre kraja – 32:31.

WATCH: History is made: @BosniaHandball 🇧🇦 qualify for their first EHF EURO!#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/KB1xIUSmSE

— EHF EURO (@EHFEURO) June 16, 2019