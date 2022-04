Cicipas iskopirao čuveni potez Đokovića, navijači ga prozivaju (video)

Stefanos Cicipas trebalo je da odigra meč drugog kola protiv Ilje Ivaške, ali je meč prekinut zbog kiše.

Ipak i to je bilo dovoljno da grčki teniser postane hit na internetu. Kada je počela kiša uzeo je kišobran u ruke i tako od padavina zaštitio jednu devojčicu koja skuplja lopte.

Ovaj trenutak je objavio i turnir u Barseloni, a u komentarima je bilo mnogo onih koji su tvrdili da je iskopirao potez koji je godinama ranije izveo Novak Đoković.

Pisali su da je naučio tu lekciju od najboljih, a onda je prikazan trenutak kada je Novak držao kišobran pored jednog dečaka na Rolan Garosu.

A Boy came to Novak Djokovic to hold an umbrella during rain.Than see what happened.He is not only a great tennis player but one of the finest human beings👌👌 pic.twitter.com/oVFz79oYLM

— Santosh Mishra (@santoshm80) July 17, 2021