Ćorić nadigrao Cicipasa i osvojio Sinsinati

SINSINATI – Hrvatski teniser Borna Ćorić osvojio je Masters u Sinsinatiju, pošto je noćas u finalu pobedio Grka Stefanosa Cicipasa 7:6 (7:0), 6:2.

On je kao 152. na ATP listi postao najniže rangirani teniser, koji je osvojio trofej na turnirima iz masters serije. Ćorić je postao četvrti hrvatski teniser koji je osvojio titulu na masters turnirima posle Gorana Ivaniševića, Ivana Ljubičića i Marina Čilića.

Ćorić je loše ušao u meč, pošto je u prvom setu gubio 3:0 i 4:1, ali je izjednačio na 4:4, a onda je u taj-brejku bio siguran i stigao je do 1:0. On je u drugom setu napravio dva brejka i stigao je do najvećeg trijumfa u karijeri.

Ćorić je od danas 29. na ATP listi.

(Tanjug)

