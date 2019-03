Čović: Mnogo grešaka, ne sme tako. . .

BEOGRAD – Plejmejker Crvene zvezde Filip Čović rekao je da je njegova ekipa napravila dosta grešaka u porazu od Partizana 70:67 u drugoj utakmici polufinala plej-ofa ABA lige.

„Drugačija utakmica u odnosu na prvu, napravili smo dosta grešaka koje u ovakvim utakmicama ne smeju da se desavaju. Mnogo promašenih bacanja u završnici i loš sut za tri, to je prevagnulo u njihovu korist“, rekao je Čović novinarima posle meča.

On je prokomentarisao i kakav pritisak će biti u majstorici.

„Svaka od ovih utakmica može da odluči sezonu. Pritisak je svakako veliki, jer je to nešto za šta zivimo i radimo. To je normalno“, rekao je on.

Organizator igre crveno-belih dodao je da njegova ekipa nije doživela pad u igri, iako je to na kraju možda i izgledalo.

„Ne možemo da kažemo da je to pad. Utakmica je išla i na našu i na njihovu stranu. Konstantno se menjao rezultat. Možda je to na kraju delovalo kao pad, ali falio nam je Perperoglu koji izašao iz igre zbog dve namerne lične. Regland nije igrao, skraćena nam je rotacija. To je možda neki razlog. Imali smo greške, loše odluke u napadu“, zaključio je Cović.

Majstorica je na programu 6. aprila.

(Tanjug)