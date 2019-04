Čović: Potrebna nam je pomoć države

BEOGRAD – Predsednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović izjavio je danas da je crveno-belima u finalu ABA lige protiv Budućnosti iz Podgorice potrebna pomoć države.

„Nama je finalna serija ABA lige važna, jer je to poslednji korak ka cilju koji smo definisali, a to je osvajanje ABA lige i plasman u Evroligu. To nije samo klupski interes, mislim da je to kompletan interes srpske košarke, da ima predstavnika u Evroligi, a na neki način to je i interes cele Republike Srbije. Neophodna nam je pomoć države u poslu koji je ispred nas. Naglašavam države, jer ćemo se u finalu sresti sa klubom koji je očigledno državni projekat, korporativne organizacije“, rekao je Čović na konferenciji za medije na Malom Kalemegdanu.

On se zahvalio svima koji su omogućili da Zvezde, bez obzira na velikih broj dešavanja u glavnom gradu, dočeka Budućnost u dvorani Aleksandar Nikolić.

„Bilo je nesporzuma oko hale Pionir. Da se nasalimo malo, izgleda da nas nisu planirali u finalu. Futsal je prebačen u Arenu. Zahvalio bih se se predsedniku države, gradu Beogradu, Fudbalskom savezu Srbije i Rukometnom savezu Srbije“.

Čović je pozvao navijace da ispune halu „Aleksandar Nikolic“ i da navijaju korektno, a potom ocednio da je polufinale protiv Partizana bilo finale pre finala.

„Nema prostora za euforiju i žao mi je što to nije bilo finale, jer Srbija kao zemlja košarke ima najbolje klubove“, rekao je on.

Predsednik crveno-belih rekao je da se nada da finalna serija protiv Budućnosti proći u najboljem redu, kao i da veruje da će serija biti potpuna drugačija od prošlogodišnje.

„Sve je drugacije i sve će biti drugačije. Jako je važna prva, ali i druga. Može sve da bude i ovako i onako, ali igrači i treneri odlucuju i oni koji su na terenu“, rekao je Čović, koji je dodao da Džo Reglend nece biti spreman za finale.

„Neće biti spreman, imao je intervenciju na meniskusu. Možda će tek za Podgoricu biti spreman. Zvezda nije jedan igrac. Koga ima dobro je da je tu, koga nema idemo dalje“, rekao je Čović.

Čović je prokomentarisao i igru crveno-belih u majstorici protiv Partizana.

„Zvezda je odigrala odlično. Dobro smo se spremili, psihički smo bili stabilni. U poslednja četiri minuta smo čak imali faktor humanosti. Da vas ne podsećam na neke tajm-aute „šta treba raditi sa stokom kad je Zvezda gubila sa 30 i nešto razlike“, mi to tako nećemo raditi“, zakljucio je Čović.

Prva utakmica između Crvene zvezde i Budućnosti igra se u petak od 19 sati u dvorani Aleksandar Nikolić.

(Tanjug)