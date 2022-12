Crvena zvezda osudila smanjenje zatvorske kazne ubici Marka Ivkovića

BEOGRAD – Košarkaški klub Crvena zvezda osudio je odluku turskog suda, koji je Adriju Aktašu, ubici navijača „crveno-belih“ Marka Ivkovića u Istanbulu smanjio danas kaznu sa 25 na 15 godina zatvora.

Turski i srpski mediji preneli su danas da je Aktašu kazna smanjena na 15 godina na osnovu povreda, koje je zadobio u incidentu pred utakmicu Evrolige između Galatasaraja i Crvene zvezde u Evroligi odigrane u Istanbulu 21. novembra 2014. godine.

„Crvena zvezda najoštrije osuđuje ovakvu sramnu odluku kojom pojedinci u turskom pravosuđu ponovo ubijaju Ivkovića, istovremeno i pravdu. Pravdu za zločin koji se sada predstavlja kao nekakva ‘samoodbrana roditelja’ dok je mučki nožem u leđa ubadao Ivkovića?! Da li je neko u

tom sudu razmišljao danas o njegovoj porodici?“, pitaju u Crvenoj zvezdi.

Ivković je ubijen pre nešto više od sedam godina u Istanbulu uoči utakmice Evrolige između Galatasaraja i Crvene zvezde.

„Crvena zvezda apeluje na naše državne organe i predstavnike srpske diplomatije da reaguju na ovu nepravdu u skladu sa svojim okvirima i mogućnostima, posebno nakon vesti da su ‘advokati ubice’ u sredu u Istanbulu, da tragedija bude veća – zahtevali puštanje na slobodu svog ‘klijenta’, jer je ‘odležao svoje’? Za nas on nije nikakav ‘klijent’ u nekom pravnom ili imovinskom sporu – već ‘ubica’, koji je nekome oduzeo život! I to će ostati do kraja svog života!“, zaključuje se u saopštenju Crvene zvezde.

(Tanjug)

