Crvena zvezda pobedila Monako u Evroligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na gostujućem terenu Monako 98:90 (26:26, 22:28, 26:20, 24:16), u devetom kolu Evrolige.

Zvezdu su do pobede predvodili Filip Petrušev sa 23 poena i sedam skokova i Kodi Miler-Mekintajer sa 20 poena.

Najefikasniji kod Monaka bili su Eli Okobo sa 20 i Majk Džejms sa 17 poena.

Zvezda je zabeležila pet pobeda i četiri poraza, isto kao i Monako.

U narednom kolu, Zvezda će gostovati Asvelu.

Monako je bolje ušao u meč i poveo 15:7, ali je Zvezda odgovorila serijom 9:1. Nakon poena Petruševa, crveno-beli su na dva minuta pre kraja prve četvrtine stigli do prvog vođstva 21:20, a trener Monaka Saša Obradović je zatražio tajm-aut.

Nakon tajm-auta Monako je uspeo da zaustavi nalet Zvezde i na prvu pauzu se otišlo nerešenim rezultatom 26:26.

I u drugoj deonici se nastavilo sa efikasnom igrom na obe strane, u kojoj je bolje snašao Monako, i posle trojke Strazela, polovinom druge deonice stigao do sedam poena prednosti 39:46.

I do kraja poluvremena se igralo u istom ritmu, veoma dobro u napadu i lošije odbrane, a Zvezda je predvođena Petruševim i Kenonaom na poluvreme otišla sa šest poena zaostatka 48:54.

Zvezda je ušla u nastavak sa više energije i posle tri minuta stigla do izjednačenja 60:60, a nakon poena Petruševa i Miler-Mekinajera stigla i do plus četiri 66:62, ipak je Monako uspeo da se vrati do kraja treće deonice i košem Ekoba u poslednjoj sekundi tog dela izjednači 74:74.

Posle trojke Teodosića Zvezda je nakon dva minuta igre stigla do najveće prednosti 79:74, a posle nove trojke Teodosića i do plus osam 84:76 na šest minuta do kraja.

Dva minuta pre kraja Kenan je pogodio u poslednjoj sekundi napada bio precizan i doneo Zvezdi plus osam 92:84, a nakon poena Giedraitisa minut pre kraja crveno-beli su stigli do plus devet i upisali petu pobedu ove sezone u Evroligi.

(Beta)

