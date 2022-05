Crvena zvezda pobedila Partizan i povela u finalnoj seriji

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras kao domaćini Partizan sa 90:76 (19:23, 23:16, 24:19, 24:18), u prvom meču finalne serije regionalne ABA lige.

Najbolji kod Zvezde bili su Nikola Ivanović sa 18 i Luka Mitrović i Ognjen Dobrić sa po 14 poena. Nejt Volters je zabeležio 11, a Dejan Davidovac 10 poena.

Najefikasniji kod Partizana bili su Kevin Panter sa 15, Dalas Mur sa 12, Zek Ledej sa 11 i Aleksa Avramović sa 10 poena.

Zvezda je do pobede stigla zahvaljujući odličnom šutu za tri poena 11/23. Crveno-beli su imali i 24 asistencije naspram osam Partizanovih, kao i devet izgubljenih lopti manje od Partizana.

Na startu meča igrao se koš za koš. Zvezda je polovinom prve deonice stigla do plus pet zahvaljujući dobroj roli Ognjena Kuzmića. Partizan je odgovorio, i sa tri pogodjene trojke uspeo da preokrene rezultat, i na prvi odmor ode sa četiri poena prednosti.

Partizan je trojkom Ledeja počeo drugu trećinu i uspeo da se odlepi na plus sedam. Nakon toga su Panetr i Ledej promašili otvorene šuteve, što je Zvezda, sa dve vezane trojke Dobrića, iskoristila i uspela da se u potpunosti vrati u meč 28:28.

Do kraja poluvremena vodila se izjednačena borba. Crveno-beli su u nekoliko navrata stigli do plus pet, ali nisu uspeli da se odlepe. Do vodjstva od 42:39 na kraju poluvremena Zvezda je stigla ponajviše zahvljujući šutu za tri poena. Zvezda je u drugoj deonici pogodila pet trojki iz šest pokušaja.

Najbolji kod Zvezde u prvom poluvremenu bio je Dejan Davidovac sa 10 poena i tri skoka, dok je sa druge strane Aleksa Avramović zabeležio 10 poena, četiri skoka i tri asistencije.

Zvezda je mnogo bolje ušla u nastavak meča, i serijom 8:0 uspela da stigne do dvocifrene prednosti 50:31. Zvezda je do dvocifrene prednosti stigla zahvaljujući odličnoj deonici Ognjena Dobrića, koji je uspeo da veže osam poena, uz dve postignute trojke.

Zahvaljujući dobroj igri u napadu i odličnoj kontroli lopte Zvezda je uspela da sačuva prednost, i u poslednju deonicu udje sa osam poena prednosti 66:58.

Zvezda je u poslednju deonicu ušla sa serijom 4:0 i stigla do plus 12, ali je Partizan zahvaljujući dve vezane trojke Dalasa Mura uspeo da prepolovi prednost. Nakon tajm-auta trenera Zvezde Dejana Radonjića, Nikola Ivanović je pogodio dve vezane trojke i vratio prednost Zvezde na plus 10.

Do kraja meča, prvenstveno zahvaljujući dobroj igri u odbrani, crveno-beli su bez većih problema uspeli da sačuvaju prednost i stignu do vodjstva u finalnoj seriji.

Sledeći meč serije, u kom će Zvezda ponovo biti domaćin, na programu je u nedelju, 29. maja od 20.00.

(Beta)

