Čuveni NBA košarkaš ostao paralizovan nakon udarca automobila

Šon Bredli, nekadašnji NBA košarkaš, ostao je paralizovan nakon što ga je udario automobil dok je vozio biciklo, saopštili su Dalas Meveriksi.

Bredli, koji je bio jedan od najupečatljivijih igrača 90-tih, vozio je bicikli u Sent Džordžu u Juti kada ga je automobil udario otpozadi.

Bivši košarkaš, između ostalog, Dalas Meveriksa pretrpeo je traumatičnu povredu kičmene moždine zbog koje je ostao paralizovan, objavili su iz Maveriksa.

U saopštenju Meveriksa navodi se da je Bredli 20. januara doživeo nesreću, te da je odmah operisan i da je prethodnih osam meseci proveo u bolnici oporavljajući se.

Jordan chose a BYU Cougar (Shawn Bradley) to be in Space Jam.

LeBron chose a Weber State Wildcat (Dame Time) to be in Space Jam 2.

Conclusion: To get love from generational players, you have to play for a Utah college, but not the Utah Jazz 🤷‍♂️ pic.twitter.com/ob0InR0iyT

— THE Aggie Fan Dan™ (@USUtheRightBlue) March 6, 2021