Da l’ je moguće: Ulaznice za Federerov oproštajni meč prodaju se za neverovatnu cifru

Lejver kup koji se održava narednog vikenda u Londonu biće mesto na kojem će Rodžer Federer, po mnogima jedan do najvećih teniser u istoriji tog sporta, poslednji put istrčati na teren. Švajcarac će izaći pred publiku, ali ne kako bi sakupio ATP bodove nego u egzibiciji sa drugim top teniserima sveta.

Smart move by Federer to retire at Laver Cup 2022:

1. Big 4 presence in London- a historical moment.

2. The annual event is his legacy to tennis.

3. Will burnish his image as the tennis "majesty", partnering with Duchess of Cambridge for the charity part. pic.twitter.com/jufOmQzdJP

— marramire (@marramirem5) September 15, 2022