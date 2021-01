Da li je Somborac najbolji na planeti? (video)

Od početka sezone u NBA ligi pa sve do danas, nešto više od mesec dana kasnije, jedna stvar se ni najmanje nije promenila. Ta stvar su dobre igre Nikole Jokića.

Centar iz Sombora i ove godine dominira NBA ligom. I godine, da, ali ne isto kao prethodnih.

Uvek je Nikola bio dobar, uvek je beležio tripl-dablove, uvek je vodio svoje Denver Nagetse do pobede…

Prošle sezone Nikoli je bilo potrebno nekoliko meseci kako bi se vratio u sebi stvojstvenu formu, a svakodnevno je bio na meti kritičara zbog kilaže.

U ovu sezonu je ušao oštrije nego ikada, potpuno spreman – i fizički i mentalno – da se suprostavi svim izazovima.

Epilog: 25,4 poena, 11,9 skokova, 9,3 asistencije, 1,9 ukradenih lopti, uz 56 odsto šuta iz igre.

U svih pet pomenutih kategorija je podigao prosek, baš kao i u procentu pogođenih bacanja i šutu za tri poena.

„Budimo iskreni: Nikola Jokić je superstar. On je jedan od pet najboljih košarkaša na svetu“, izjavio je Majkl Meloun, njegov trener.

Meloun ne samo da misli da je član reprezentacije Srbije najbolji na svetu, već je uveren da će Jokić bez ikakvih problema na kraju karijere postati član Kuće slavnih.

Ono što Nikola Jokić prvo mora da uradi je da bude najkorisniji igrač lige, što neće biti nimalo lako.

Pre nekoliko godina, kada je bio deo najboljeg tima sezone, Jokić je bio četvrti u glasanju za MVP-a, a, barem trenutno, prvi je na listi.

Iako lista ima više – odnosno, iako neki američki mediji pokušavaju da kreiraju nerealne narative koji njima odgovaraju – ona po kojoj se gleda statistika je ona koja govori da je Nikola bolji od ostalih.

Neko ko se do sada ističe uz Jokića je njegov kolega po poziciji, centar Filadelfije Džoel Embid.

Embid ove sezone takođe dominira, pa zbog toga prosečno beleži 27,7 poena, 11,5 skokova, 2,7 asistencija, 1,4 blokade, 1,3 ukradene lopte, uz 55,4 odsto šuta iz igre.

„Od Jokićeve sezone vam ispadaju oči. On bukvalno sam drži Denver iznad 50 odsto pobeda. Ali, ono o čemu bi trebalo da pričamo je to kako Embid trenutno nije MVP? Pričamo o tome koliko je njegova ekipa bolja kada je on na terenu, a lošija van terena“, rekao je američki novinar Rob Perez.

Kada se razmatra ko je MVP, gleda se i učinak ekipe u kojoj igra. Perez ističe važnost uticaja na rezultat, pa podseća da Filadelfija pobeđuje protivnike sa 11,5 razlike kada je Embid u igri, a gubi sa pet razlike kada nije.

Jokić, sa druge strane, ima nešto manji pomenuti učinak, ali je i dalje kristalno jasno da Denver nije ekipa kakva jeste kada on nije u igri.

Ono što najviše impresionira kod Jokića, a tiče se statistike, je to koliko je povećao broj asistencija po meču. Prošle godine je bio na sedam, a sada je na 9,3.

Ukoliko bi uspeo da zadrži ovu brojku i ostane najbolji asistent lige, bio bi prvi centar kojem je to pošlo od ruke još od legendarnog Vilta Čembrlejna.

Od početka sezone prošlo je tek nešto više od mesec dana. Igrači kao što su Lebron Džejms, Janis Adetokumbo, Luka Dončić i njima slični nešto slabije su ušli u ritam.

To ne znači da neće podići nivo igre i opasno ugroziti Jokićevu trenutnu poziciju. Ali, ako srpski reprezentativac ovako nastavi – šanse da nagrada konačno bude njegova su odlične.

Nedavno je dobio nagradu za igrača nedelje na Zapadu. To nije ni prvi, ni poslednji put. Ove godine, ipak, cilja mnogo više. Cilja da bude najbolji košarkaš najbolje lige na planeti.

(Sputnjik)

