Dalipagić: Srbija sa Jokićem može da pobedi i SAD

BEOGRAD – Legendarni košarkaš Dražen Dalipagić izjavio je da veruje u uspeh reprezentacije Srbije na predstojećem Svetskom prvenstvu u Kini, posebno zbog povratka Nikole Jokića, ali i da ni zvezda Denvera nije garancija za osvajanje zlatne medalje.

„Za razliku od prethodnih godina, jači smo za Jokića. Za pravljenje dobrih rezultata najvažnije da imate dobru hemiju. Neće biti ono „Došao Jokić, eto zlata“, jer tako ne može. Imamo dobru ekipu, možemo da pobedimo sve, pa i Amerikance, ali isto tako može da nam se dogodi, ako se ne napravi dobra atmosfera, da izgubimo od Litvanije, Španije.. Najvažnije da su svi oni dobri momci i da žele da igraju za svoju zemlju. Siguran sam da Sale Đorđević najbolje zna šta treba da radi“, rekao je popularni Praja.

On se osvrnuo i na ABA ligu, ističući da je najkvalitetnije takmičenje na ovim prostorima, ali i da smatra da će Crvena zvezda naredne sezone imati najbolji tim u ABA ligi bez premca.

„ABA liga naredne sezone biće zaista dobra. O kvalitetu još je rano da pričamo, jer moramo da vidimo u kakvim sastavima će ekipe početi sezone. Moje mišljenje je da će Zvezda i ove sezone biti bez premca, jer će biti i učesnik Evrolige. To podrazumeva da ima jak tim, vidim da su se pojačala Gistom, koji ima evroligaško iskustvo, vratili se Dženkins i Kuzmić, a ostaće i kostur ekipe iz prethodne sezone. Tako da su oni prvi favoriti za osvajanje ABA lige“, rekao je Dalipagić.

Dalipagić, MVP Svetskog prvenstva 1978. i najbolji igrač Evropskog prvenstva 1977. godine, podsetio je da je Zvezda poslednjih godina slavila protiv skoro svih velikih klubova i bila hit Evrolige.

„Sada žele korak više, a to je da se plasiraju među osam najboljih, što bi bio veliku uspeh, a to podrazumeva respektabilan igrački kadar. U svakom slučaju to je dobro za srpsku košarku, ali i košarku na ovim prostorima“, poručuje bivši as Partizana.

On veruje i da će Partizan imati velike ambicije sledeće sezone sa ambicijama da otme titulu Zvezdi na Jadranu i vrati se u Evroligu.

„Doveli su Nemanju Gordića, videćemo kakav sastav će da naprave. Spominju se još neki igrači, stigli su Amerikanci. Budućnost je prošle sezone igrala elitno evropsko takmičenje, ali trenutno nisam još upoznat sa detaljima oko tima za narednu sezonu. Njihov predsednik Dragan Bokan je ambiciozan čovek, vidim da Crna Gora preko košarke hoće da napravi nešto dobro i zapaženo, pošto nisam siguran da u fudbalu to mogu da učine na istom nivou. Meni je to sve dobro, igrali su Evroligu što je odlična prilika za promociju države i košarke u toj zemlji“, zaključio je on.

(Tanjug)