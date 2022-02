Danski takmičar u brzom klizanju zadovoljan iskustvom sa ZOI Peking 2022

Danski takmičar u brzom klizanju Viktor Hald Torup (Thorup) srećan je zbog svog drugog olimpijskog nastupa u Pekingu 2022 i života u Olimpijskom selu.

„Tako sam srećan što sam uspeo da se kvalifikujem za Zimske olimpijske igre (ZOI), a sportsko selo za mene je veliki plus“, rekao je Torup za kinesku agenciju Sinhua.

Dvostruki olimpijac je odvojio vreme od priprema za trku kako bi sa Sinhuom i na svom Jutjub kanalu podelio svoje lične „emocije i iskustvo“ kao jedan od sportista koji se takmiče na Zimskim olimpijskim igrama 2022. u Pekingu.

Torup drži danske nacionalne rekorde na 1.500, 3.000 i 5.000 metara, i došao je kao kandidat za medalju u masovnom startu u Pekingu.

„Tako sam srećan što sam uspeo da se kvalifikujem za Olimpijske igre, malo ljudi ima to iskustvo. I zato sam odlučio da podelim sve emocije, celo putovanje“, rekao je ovaj 27-godišnjak.

Put danskog tima u Kinu počeo je privatnim letom. Torup je bio jedan od 62 sportista (33 muškarca i 29 žena) koji su se takmičili u pet sportova.

Po sletanju u Kinu, dok je prolazio carinu i uzimao svoj prtljag, primetio je profesionalnost mera predostrožnosti koje preduzimaju kineski domaćini u vezi sa kovid-19.

„Kinezi su zaista pažljivi kada je reč o tome kako su obučeni, u svojoj opremi… to vam takođe daje osećaj sigurnosti, pa mi se to nekako sviđa“, rekao je on.

Dalje mere predostrožnosti zbog kovid-19 nastavljene su u Olimpijskom selu. Nakon što je dobio negativan rezultat PCR testa, Torup je otišao da istraži selo, koje je opisao kao svet „potpuno zatvoren za javnost“, ali ipak „prilično ‘cool’“.

Torup je opisao selo kao opušteno okruženje, gde „hiljade ljudi, sportista, osoblja i volontera“ mogu slobodno da lutaju „sve dok nose maske“.

„Moja verenica je Ruskinja i ona je takođe ovde, predstavlja Rusiju u brzom klizanju na kratkim stazama. Družićemo se kao da smo na lepom zajedničkom odmoru u dvoje, tako da je to za mene veliki plus“, rekao je.

Torup je takođe bio impresioniran onim što su organizatori uradili da bi Olimpijsko selo bilo kao „pravo selo“.

„Supermarketi, prodavnice suvenira… tu je Pizza Hut, postoji KFC. Tu su banka, velika teretana, mnogo stvari koje treba da uradite – stvari koje će vas zaokupiti „, rekao je.

Torup je takođe pohvalio udoban smeštaj hotelskog tipa koji je bio obezbeđen za sportiste, kao i ogroman „prostor za hranu 24/7“, gde je „bila dostupna skoro svaka hrana ili piće koji se mogu zamisliti“, ali je rekao da razume da se iz „zdravstvenih razloga“ hrana tamo mogla konzumirati samo u „malim stonim kabinama.“

„Sjajno je biti ovde i olakšava svim sportistima koji se pridržavaju strogih dijeta“, rekao je on.

U razgovoru sa Sinhuu dodao je da veoma ceni kineske volontere, koji pomažu sportistima na tečnom engleskom i čine selo „po mnogo čemu prijatnim i zgodnim“.

(Beta)

