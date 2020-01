Dedović: Bitna pobeda, grb Srbije najveći motiv

BUDIMPEŠTA – Mladi srpski vaterpolista Nikola Dedović izjavio je da je pobeda protiv Grčke bitna i da ekipa nastavlja dalje jer želi pobedom da završi turnir.

„Najbitnije je da smo pobedili

Idemo dalje, mislim da je jako bitno d završimo turnir sa pobedom“, rekao je Dedović, strelac tri gola protiv Grka.

On je ponovio da je cilj bio da se ide do kraja, do zlata, ali da nakon eliminacije ekipa mora svaku utakmicu da iskoristi na najbolji način

Na pitanje koliko je teško pronaći motiv u borbi za peto mesto rekao je:

„Motiv je najveci da se igra za Srbiju“, poručio je Dedović.

(Tanjug)