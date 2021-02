Deklaracija o saradnji – kreće regionalna liga u boksu

BEOGRAD – Deklaracija o saradnji šest regionalnih bokserskih saveza, na osnovu koje će krenuti regionalna liga, potpisana je danas u Skupštini grada Beograda u prisustvu zamenika gradonačelnika Gorana Vesića i predsednika Svetske bokserske federacije (AIBA) Umara Kremleva.

Deklaraciju su potpisali predstavnici šest bokserskih saveza, a u ime Srbije potpis je stavio predsednik Bokserskog saveza Srbije (BS S) Nenad Borovčanin.

U regionalnoj ligi, koja kreće početkom aprila, učestvovaće bokseri iz Srbije, Slovenije, Severne Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a ujedno biće održana „Gran pri serija“ od 15 velikih bokserskih turnira u regionu poput čuvene „Zlatne rukavice“ u Beogradu ili prestižnog turnira „Zlatni gong“ u Skoplju.

„Velika je čast što se ovaj istorijski događaj odvija u Skupštini grada Beograda. Dobrodošlica gospodinu Kremlevu, trudićemo se da opravdamo poverenje, kao i gostima iz regiona. Beograd je i vaš grad, osećajte se kao kod kuće. Pripadam generaciji koja je rasla uz čuvene boksere Parlova, Beneša, braću Kačara, Rusevskog, Mavrovića. Verujem da ponovo možemo da napravimo neke nove heroje koji će biti idoli novim generacijama“, izjavio je Vesić.

On je posebno istakao značaj činjenice da će se u Beogradu, u novembru, održati Svetsko prvenstvo u boksu.

„Beograd je grad sporta, svako veliko takmičenje je promocija grada, znači mnogo za našu infrastruktru i uvek je najbolja promocija. Srećni smo što ćemo organizovati Svetsko prvenstvo u boksu, kao i dvoransko Svetsko prvenstvo u atletici. Osećam veliki ponos i siguran sam da ćemo podići kvalitet boksa. Posebno hvala Borovčaninu, mnogo je uradio za boks, podigao ga noge, a bio je, neću preterati kad to kažem, skoro zamro, Bio sam presrećan sam kad smo imali revijalni meč Crvene zvezde i Partizana na Trgu republike. To samo pokazuje da zajedno možemo da uradimo nešto što ostaje iza nas. Danas je to regionalna liga i svi ćemo imati koristi od toga“, poručio je Vesić.

Prvi čovek svetskog boksa Umar Kremlev posebno se zahvalio Vladi Srbije i predsedniku Aleksandru Vučiću što podržavaju boks i iskoristio priliku da čestita predsednicima regionalnih saveza.

„Danas smo videli ujedinjenje, bilo koju stvar da radite, a da to ujedinjuje ljude, čini da tu stvar čeka svetla budućnost. Danas su to bokseri i hoću da se zahvalim predsednicima federacija što se ujedinjuju i rade na budućnosti naše dece. Razvoj sporta znači i zdravu naciju, zato svaka zemlja mora da se bori za razvoj sporta, posebno danas kad je teška situacija u svetu zbog kovida“, istakao je Kremlev.

Svi mečevi u regionalnoj ligi i na „Gran pri“ seriji biće prenošeni na televiziji Arena sport, uz podršku kompanije MTS.

(Tanjug)

