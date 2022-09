Den Tana: Zvezda treba da se voli i kad je teško

BEOGRAD – Bivši predsednik Crvene zvezde Den Tana kritikovao je navijače „crveno-belih“, koji su zviždali fudbalerima srpskog šampiona na meču prvog kola grupe H Lige Evrope, prenosi „Sportal“.

Crvena zvezda je sinoć na svom terenu poražena od Monaka rezultatom 1:0 u meču prvog kola Lige Evrope.

„Ovo je veliki uspeh što je Zvezda u Ligi Evrope. Ne samo Zvezda, već i Partizan. Imamo dva kluba u grupnoj fazi. Mislim da naši navijači očekuju previše. Nije fudbal samo Liga šampiona. Evo, Monako, lepo je rekao Miloš Milojević pre utakmice, da se Monako takmiči u nekoj drugoj ligi bio bi svake godine učesnik Lige šampiona, ali u Francuskoj je ipak žestoka konkurencija, pa nije tako. Pa zar za meč s Monakom ne možemo da napunimo stadion“, rekao je Den Tana.

On je poručio da Crvena zvezda mora da se voli i kada ne pobeđuje.

„Razumem da je došlo do razočarenja posle ispadanja od Izraelaca, ali Zvezda treba da se voli i kad je teško. To su onda pravi navijači. Vidite stadione u Engleskoj. Šta bi trebalo, svi da okrenu leđa Mančesteru, Liverpulu ili ranije Arsenalu kad ne ide. Pa nije tako, navija se za klub koji se voli. A kod nas – čak i zvižduci igračima. Slavoljubu Srniću je najteže, sigurno nije imao nameru da napravi penal. I da jeste, to je fudbal, sigurno nema nameru da naškodi Zvezdi. A on dobio zvižduke i plače zbog toga. O Aleksandru Kataiju da i ne pričamo. Zar se tako lako zaboravlja šta je sve učinio Katai u Zvezdi, koliko aistencija je imao, koliko golova, koliko titula je doneo Zvezdi. Šta sad, treba jednog dana da zviždimo i Milanu Borjanu kad pogreši, a znamo dobro koliko je tek on doneo klubu. Ne sme tako. Navijači Zvezde moraju da budu odani klubu, da navijaju za klub i igrače, pa i trenera. Ni Milojeviću sad nije lako, došao je kad je najteže, kad je ekipa psihološki pala posle Makabija, nije lako vratiti se na pobednički kolosek. I šta sad, zar treba smenjivati trenera? Naravno da ne. Dajte malo više strpljenja, podrške, tolerancije i biće Zvezda opet moćna. Bez podrške, uz zvižduke, teško“, istakao je Den Tana.

Bivši predsednik Crvene zvezde kritikovao je navijače koji zvižde i na mečevima reprezentacije Srbije.

„Ali mene šokira i ponašanje navijača kad igra reprezentacija. I tamo su zvižduci, pritom više prazne nego ispunjene tribine. To me boli, to mi nije jasno. Opet ću pomenuti Englesku. Tamo svaki klub ima svoju armiju navijača, pune stadione, ali kad igra reprezentacija Engleske svi se ujedinjuju oko nacionalnog tima“, zaključio je Den Tana.

(Tanjug)

