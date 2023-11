Denver bolji od San Antonija uz 39 poena Jokića

Košarkaši Denvera pobedili su prošle noći na svom terenu ekipu San Antonija sa 132:120, uz još jednu sjajnu partiju srpskog centra Nikole Jokića koji je bio nadomak novog tripl-dabla u NBA ligi.

Nagetsi su krajem druge četvrtine stigli do 20 poena prednosti (68:48), ali je San Antonio do poluvremena prišao na 12 poena zaostatka (72:60). Gostujući tim je treću deonicu otvorio serijom 7:2, ali je Denver odgovorio sa 33:17, pa je pred poslednjih deset minuta stigao do nedostižnih plus 23 (107:84).

Jokić je meč završio sa rekordnih 39 poena ove sezone, a upisao je i 11 skokova i devet asistencija. Majkl Porter je dodao 25, a Redži Džekson 20 poena za Denver koji sada ima 8:0 na domaćem parketu.

U redovima San Antonija istakao se Viktor Vembanjama sa 22 poena, 11 skokova i šest asistencija, ali nije mogao da spreči i 12 uzastopni poraz svog tima. To je treći najduži niz poraza u istoriji franšize – San Antonio je izgubio 13 mečeva zaredom u sezoni 1988/89. i 16 prošle sezone.

Denver ima 11 pobeda i šest poraza i trenutno je četvrti tim Zapadne konferencije, dok je San Antonio poslednji sa skorom 3/14.

Košarkaši Bostona su na svom terenu slavili protiv Atlante sa 113:103 i sada imaju skor 13/4 i prvi su na Istoku.

Seltikse je do pobede predvodio Džejson Tejtum koji je ubacio 34 poena, dok je Džejlen Braun dodao 21. U redovima Atlante najefikasniji je bio Tre Jang sa 33 poena, a sjajnu partiju upisao je i kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović koji je pogodio sedam trojki iz 10 pokušaja i postigao 23 poena.

Milvoki je nadoknadio zaostatak od 26 poena i na kraju slavio na domaćem terenu protiv Portlanda sa 108:102. Najzaslužniji za trijumf Baksa bili su Janis Adetokunbo sa 33 poena i Demijan Lilard sa 31. Portland je predvodio Džeremi Grant sa 22 poena.

Finiks je zabeležio sedmu uzastopnu pobedu pošto je u gostima bio bolji od Njujorka sa 116:113, predvođen Devinom Bukerom koji je postigao 28 poena, uključujući i odlučujuću trojku 1,7 sekundi pre kraja. U redovima Niksa najbolji je bio Džejlen Braun sa 35 poena, osam asistencija i šest skokova.

Sedmi trijumf u nizu upisao je i Orlando koji je pobedio na domaćem parketu Šarlot sa 130:117, Bruklin je slavio protiv protiv Čikaga sa 118:109, dok je Klivlend bio bolji od Toronta trenera Darka Rajakovića sa 105:102.

Minesota (12/4) je zadržala prvo mesto na Zapadu posle pobede u Memfisu sa 119:97. Entoni Edvards je sa 24 poena bio najbolji u pobedničkom timu, dok je Karl Entoni Tauns ubacio 18 poena.

(Beta)

