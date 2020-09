Denver i Nikola Jokić nisu uspeli, LA Lejkersi u finalu (video)

Lejkersi su pobedili Denver u seriji finala Zapada sa 4-1 i plasirali se u svoje prvo veliko finale NBA lige posle deset godina.

Denver i Nikola Jokić su dva puta zaredom uspeli da nadoknade zaostatak od 3-1, ali ovog puta nisu iako su uspeli da se vrate posle zaostatka od 16 poena, prenose sportski mediji.

Lejkersi će u velikom finalu igrati ili protiv Bostona ili protiv Majamija (Hit trenutno vodi 3-2).

Ovu utakmicu je obeležila još jedna partija Nikole Jokića u kojoj je imao problem sa faulovima maltene od prvih minuta i na kraju završio sa limitiranom minutažom i pet ličnih grešaka.

Good luck in the Finals, @Lakers ✊ pic.twitter.com/PyDdt0SFuI

Jokić je odigrao samo 30 minuta baš zato što ga je Meloun čuvao zbog broja ličnih grešaka, te za to vreme došao do 20 poena (9/16), sedam skokova, pet asistencija i tri ukradene lopte.

Pratio ga je Džeremi Grent, koji je odigrao 46 minuta, sa 20 poena i devet uhvaćenih lopti, dok je povređeni Džamal Marej ubacio 19 poena (7/17) i dodao osam asistencija.

Sa druge strane potpuno je dominirao Lebron Džejms sa 38 poena (15/25), 16 skokova i deset asistencija.

Last Laker to lead the team to the Finals: Kobe

Newest Laker to lead the team to the Finals: LeBron pic.twitter.com/yL284r7I2s

— SportsCenter (@SportsCenter) September 27, 2020