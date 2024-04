Denver pobedio Atlantu uz tripl-dabl Jokića

Košarkaši Denvera pobedili su danas Atlantu 142:110 i preuzeli prvo mesto na tabeli Zapadne konferencije pred plej-of NBA lige.

Aktuelne šampione predvodili su Kentavijus Koldvel-Poup sa 24 poena, Majkl Porter sa 20 i srpski centar Nikola Jokić sa 19 poena, 14 skokova i 11 asistencija, što je bio njegov 25. tripl-dabl u sezoni. Redži Džekson imao je 18 poena, a Pejton Votson 13.

Posle sedam utakmica pauze zbog problema sa kolenom u tim se vratio Džamal Marej i za 21 minut postigao je 16 poena i imao je šest asistencija.

U ekipi Atlante najefikasniji je bio Klint Kapela sa 19 poena uz 12 skokova, a srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović i Deandre Hanter dodali su po 18 poena. Dedžonte Marej imao je 14 poena i 12 asistencija.

Bogdanović je rekao da je povratak Mareja u tim Nagetsa bio presudan.

„On je izvanredan igrač. On i Jokić su najbolji dvojac u ligi i teško ih je čuvati. Kada Jokić mora da pronađe igrača da poentira, ima Mareja i to je to“, naveo je on.

Denver je prvi na tabeli Zapada sa 54 pobeda i 24 poraza, ispred Minesote koja ima 53/24. Atlanta je 10. na Istoku sa 36/42.

Košarkaši Filadelfije pobedili su Memfis 116:96 i ostvarili četvrtu uzastopnu pobedu. Filadelfiju je predvodio Džoel Embid koji je za 23 minuta postigao 30 poena i imao je 12 skokova. Keli Ubre dodao je 17 poena, pet skokova i pet asistencija, a Džef Dautin 11 poena.

U ekipi Memfisa, koja je prekinula niz od tri poraza, Skoti Pipen mlađi bio je najefikasniji sa 24 poena, Dži Dži Džekson imao je 17 poena, a Džordan Gudvin 15.

Košarkaši Bruklina pobedili su Detroit 113:103 i zabeležili drugu uzastopnu pobedu. Netse je predvodio Kem Tomas sa 32 poena, šest skokova i pet asistencija, a dobru partiju prikazao je i Denis Šruder sa 24 poena, šest asistencija i pet skokova. Noa Klauni dodao je 17, a Mikel Bridžis 13 poena.

Detroit je pretrpeo četvrti uzastopni poraz, a najefikasniji u ekipi bili su Čimezi Metu sa 20 poena uz sedam skokova, Markus Saser sa 18 i Džejden Ajvi sa 16.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.