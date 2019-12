Devet medalja za srpske boksere na prvenstvu Balkana

ANATALIJA – Bokserska reprezentacija Srbije osvojila je devet medalja na Prvenstvu Balkana u turskom letovalištu Kemer u antalijskoj regiji.

Na takmičenju na kojem je učestovalo 12 reprezentacija, srpski bokseri osvojili su pet srebrnih i četiri bronzane medalje.

Srebrne medalje za Srbiju u ženskoj konkurenciji osvojile su Nina Radovanović (do 51 kg), Aleksandra Rapaić (do 69 kg) i Milena Matović (do 75 kg), dok je Jelena Zekić (do 54 kg) osvojila bronzu.

U muškoj konkurenciji srebrni su bili Veljko Gligorić (do 57 kg), Saša Milovac (do 81 kg), dok su se bronzom okitili Aleksandar Jovanović (do 52 kg), Marko Cvetanović (do 63 kg) i Vladan Babić (preko 91 kg).

Selektor Milan Piperski kaže da su osvojene medalje pokazatelj da se srpski boks vraća u sam evropski vrh.

„Od dvanaest zemalja koje su učestvovale mi smo u samom vrhu po broju osvojenih odličja. To je dokaz da se naš boks vraća u sam evropski krem. Međutim, i činjenica da smo poraženi u svih pet finala govori nam da još mnogo moramo da radimo. Mi u timu verujemo u naše borce, vidimo njihov napredak iz dana u dan i verujte mi, neće mnogo vremena proći, a Srbija će se u određenim kategorijama pitati za zlato i na Balkanu i u Evropi“, rekao je Piperski.

Veliki uspeh srpskog boksa je i činjenica da je uz domaćina Tursku srpska delegacija bila najbrojnija na šampionatu, pošto je imala predstavnika u svim muškim kategorijama i četiri dame.

„Bokserski savez Srbije na čelu sa Nenadom Borovčaninom nam omogućava fenomenalne uslove. Videli ste kakav tretman smo imali u Turskoj. Trudićemo se svim silama da se na adekvatan način odužimo našem Savezu na svemu što čini za razvoj srpskog boksa“, zaključio je Piperski.

