Di Marija: I dalje pijem lekove zbog poraza u finalima sa Argentinom

Argentinski fudbaler Anhel Di Marija rekao je da i dalje pije lekove kako bi se izborio sa pritiskom i razočaranjem zbog poraza u tri uzastopna finala velikih takmičenja sa reprezentacijom.

Di Marija je 2022. godine sa Argentinom osvojio Svetsko prvenstvo u Kataru, a dve godine kasnije i Kup Amerike u SAD, nakon što je u razmaku od tri godine izgubio dva finala Kupa Amerike i finale Svetskog prvenstva 2014.

„Zbog toga i dalje pijem lekove. Uspeo sam da smanjim dozu. Mnogo sam bolje, ali to je nešto što stvara zavisnost… To su stvari koje ostaju sa vama, koje vas obeleže“, rekao je Di Marija za Infobae, preneo je I-Es-Pi-En (ESPN).

On je dodao da mu je žao brojnih bivših saigača iz reprezentacije koji nisu uspeli da osvoje titulu sa Argentinom.

„Ko se seća momaka koji su stigli do finala Svetskog prvenstva i nisu pobedili? Vrlo malo i čini mi se nepravednim. Ko priča o toj deci? Niko. Malo ko može da vam kaže kako su igrali. Rekao sam to mnogo puta kada smo postali svetski prvaci, kada smo osvojili Kup Amerike, uvek sam govorio da su to trofeji osvojeni i zahvaljujući prethodnoj generaciji“, rekao je Di Marija.

On se povukao iz reprezentacije prošlog leta i rekao da ni za čim ne žali. Za Argentinu je odigrao 145 utakmica i postigao 31 gol.

„U reprezentaciji sam bio 16 godina i isto je kao da sam bio u klubu. Teško je, ali doneo sam ispravnu odluku. Mami me, jer to je reprezentacija. Ostvario sam sve što sam želeo. Otišao sam onako kako sam želeo da odem… Nadam se da ću jednog dana ponovo biti tamo, u drugačijoj ulozi“, rekao je 37-godišnji fudbaler Benfike.

(Beta)

