Direktor Ferarija Vaser: Dobro obavio posao u Majamiju

Direktor Ferarija Frederik Vaser izjavio je danas da je njegov tim „dobro obavio posao“ na Velikoj nagradi Majamija, uprkos frustracijama koje su tokom trke javno iskazali vozači Luis Hamilton i Šarl Lekler.

Tokom trke, Hamilton je tražio da ga tim propusti ispred timskog kolege Leklera kako bi pokušao da sustigne Kimija Antonelija iz Mercedesa u borbi za šesto mesto. Međutim, propuštanje nije odmah usledilo, što je izazvalo nezadovoljstvo sedmostrukog svetskog šampiona.

Nakon nekoliko krugova, Lekler je ipak propustio Hamiltona, koji nije uspeo da se značajnije odvoji na tvrdim gumama. Ubrzo potom, Hamilton je vratio poziciju Lekleru i sarkastično pitao preko radija da li bi trebalo da propusti i Karlosa Sainca iz Vilijamsa.

Hamilton je kasnije otkrio da je posle trke rekao šefu tima Vaseru da „ne bude tako osetljiv“ i dodao da se neće izvinjavati „što je borac“.

„Razumem frustraciju momaka u bolidima, ali mislim da smo na kraju sve dobro izveli. Luis je bio iza Šarla, imao je mekšu komponentu guma, dozvolili smo mu da prođe i, u skladu sa pravilima unutar tima, vratili smo pozicije kasnije“, izjavio je Vaser za Skaj Sport.

Tokom niza nervoznih radio poruka, Hamilton je podsetio tim i na prethodnu trku u Kini, kada je on propustio Leklera, a u jednom trenutku je ironično poručio: „Napravite pauzu za čaj“.

„Dali smo šansu Luisu da ide napred jer bi bez toga preticanje bilo nemoguće. Bio je to pokušaj da stigne Antonelija i mislim da smo uradili dobar posao. Razgovarao sam sa Luisom i mogu potpuno da razumem frustraciju. Oni su šampioni, žele da pobeđuju. Tražimo od njih da propuste timskog kolegu – to nikada nije lako. Ali mi snosimo odgovornost jer je to timska politika“, dodao je Vaser.

Ferari je trku u Majamiju završio na sedmom i osmom mestu, a naredna prilika za tim dolazi na Velikoj nagradi Emilija Romanje u Imoli.

„Mi pre svega vozimo za Ferari. Iskreno, mislim da smo kao tim uradili dobar posao. Možemo raspravljati o tome da li je trebalo to da uradimo pola kruga ranije ili kasnije, ali kada ste na pit-volu, morate da procenite da li je bolid iza brži samo zbog DRS-a ili ne. Nije laka odluka. Tražili smo od njih da to urade – i uradili su. Frustracija u bolidu je razumljiva. Posle razgovora, atmosfera je bila znatno opuštenija“, zaključio je Vaser.

