Direktor Mercedesa ne odbacuje mogućnost razgovora sa Verstapenom

Direktor Mercedesa Toto Volf nije odbacio mogućnost sastanka sa trostrukim svetskim šampionom Formule 1 Maksom Verstapenom iz Red Bula o angažmanu i dolasku u nemačku ekipu.

Mercedes traži vozača koji će zameniti sedmostrukog svetskog šampiona Luisa Hamiltona, koji na kraju sezone napušta ekipu i prelazi u Ferari.

Volf od početka godine priča o Verstapenu, koji ima ugovor sa Red Bulom do kraja 2028. godine i koji je rekao da u ovom trenutku ne želi da napusti ekipu.

Volf je posle trke u Majamiju negirao da je za ponedeljak bio planiran razgovor sa Verstapenovim predstavnicima, ali nije odbacio mogućnost da će sa njima razgovarati ovog meseca.

„Uvek ima mnogo sastanaka. Ne mogu zaista da pričam o drugom vozaču (u Mercedesu). Razgovarali smo o mogućnostima. Želim da budem pošten prema ovim momcima i da ne napravimo da izgleda kao da igramo šah sa tim ljudima, pošto mi to ne radimo. Želimo da imamo dovoljno vremena, da vidimo šta Maks misli i u isto vreme, da pratimo ostale vozače. Karlos (Sainc) je ponovo bio dobar i u ovom trenutku smo posmatrači“, rekao je Volf, preneo je Skaj.

Verstapen je u više navrata rekao da želi da bude u najbržem bolidu i u pravom okruženju. Čini se da će najvažniji faktor u budućnosti 26-godišnjeg vozača biti koji tim će po njegovom mišljenju biti u najboljoj poziciji kada 2026. godine počnu da se primenjuju nova pravila.

„I ranije sam rekao, da sam na njegovom mestu, ne bih otišao najmanje do kraja 2025. Ali on je vodeći vozač, trenutno je najbolji i zbog toga on mora da donese te odluke. Možda i neće biti donošenja odluka, možda će sve ostati isto, ali i to je smernica za nas“, dodao je Volf.

Direktor Meklarena Zek Braun nedavno je rekao da svi gledaju poslovne biografije zaposlenih u Red Bulu, otkako je objavljeno da glavni dizajner ekipe Adrijan Njui napušta ekipu na početku sledeće godine.

„Zek je apsolutno u pravu. Gledali smo te biografije na svim nivoima. Ali to nije ništa neobično. Ljudi menjaju ekipe, žele da promene okruženje. Ne zanima me baš šta se dešava tamo, više ne slušam. Mislim da je važno da mi gledamo naš tim, da razvijemo snažne ljudi i nadamo se da dovedemo nekog zanimljivog, kompetentnog iz neke od drugih ekipa i obezbedimo uzbudljivo putovanje ka oporavku“, rekao je Volf.

Direktor Red Bula Kristijan Horner upitan je za Braunove i Volfove izjave i otkrio je da je Red Bul uzeo više od 200 ljudi iz Mercedesa da rade na novom motoru za 2026. godinu, koji će se praviti u partnerstvu sa Fordom.

„Njih dvojica mnogo pričaju. Neće me u to uvući. Više bih se fokusirao na Totove probleme koje ima. Ne brinem se za snagu Red Bula. Uvek će biti prelazaka u druge ekipe. Ne znam koliko je Meklaren zaposlio ljudi prošle godine? Mercedes, uzeli smo im 220 ljudi, to je više nego jedan ili dva CV“, naveo je Horner.

Generalni direktor Red Bula Oliver Minclaf kritikovao je Volfa jer je javno izrazio interesovanje za Verstapena.

„Razumem da je pod pritiskom, a možda su i druge ekipe pod pritiskom jer su godinama iza nas. Ali mislim da Volf treba da se koncentriše na svoje probleme. Ima ih dovoljno. A radi se i o poštovanju kada govorite o zaposlenima drugih ekipa. To nije prikladno“, rekao je za Bild.

Volf je upitan za taj komentar.

„Ne znam šta taj momak komentariše. Za mene to nema nikakvu važnost“, rekao je Volf.

(Beta)

