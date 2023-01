Đerona: Do 3 ujutru smo analizirali utakmicu protiv Katara

KATOVICE – Selektor muške rukometne reprezentacije Srbije Toni Đerona izjavio je da reprezentacije Norvečke, Argentine i Holandije, sa kojima će Srbija imati duele u drugoj fazi Svetskog prvenstva, igraju svaka zasebno poseban stil rukometa.

„Biće jako teško jer su sve tri ekipe potpuno drugačijeg stila rukometa, Norveška sa zvezdama poput Sagosena prvi je i najveći test“, izjavio Đerona za sajt Rukometnog saveza Srbije.

Utakmica između Srbije i Norveške igra se sutra od 20.30 časova.

„Veliki broj talentovanih igrača u taboru Norveške takođe predstavlja opasnost, ali spremićemo se što bolje i dati sve od sebe da uz dodatne prepravke u odbrani i uz raznovrsan napad koji nas je krasio u prvim utakmicama dođemo do željenog rezultata. Do tri ujutru smo analizirali utakmicu protiv Katara jer iako je već arhivirana i druge ekipe gledaju naš video, moramo da vidimo propuste koje oni mogu da primete i da pokušamo to da ispravimo jer će nas sigurno napadati u tom segmentu“, izjavio je Đerona.

Levi bek reprezentacije Srbije Uroš Borzaš rekao je da Norveška najviše preti preko bekova.

„Najopasniji su na bekovskoj liniji, ali imaju odlična krila i odličnog golmana, tako da nam neće biti ni malo lak posao. Poslednjih nekoliko godina nisu osvajali medalje, ali su uvek bili u samom vrhu. Smatram da jedino ako damo naš maksimum, možemo da dođemo do pobede“, zaključio je Borzaš.

(Tanjug)

