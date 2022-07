Đoković: Hvala Kirjosu na podršci, on nije loš za tenis

LONDON – Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je da je zahvalan australijskom kolegi Niku Kirjosu, koji ga je jedini podržao početkom godine kada je prolazio kroz teške trenutke u Australiji, iz koje je na kraju deportovan.

Atmosfera na meču između Kirjosa i Grka Stefanosa Cicipasa u trećem kolu Vimbldona bila je na granici nesportske, a Novak je govorio na tu temu.

„Sa Kirjosom se često viđaju te i takve situacije na terenu. Uvek je i zabavno, a sa druge strane, možda i ne toliko za njegovog protivnika. Činjenica je da je to on i, da li se nekome svideo ili ne, donosi dosta pažnje tenisu.

Vidim da je dobro to što privlači neku grupu mladih ljudi koji ga prate, vole i dopada im se što je drugačiji i što tako igra. I mislim da to nije loše za naš sport. Možda su u nekim situacijama njegovi komentari na terenu i van njega diskutabilni, ali to je autentičan Kirjos, i ja to poštujem“, rekao je Đoković medijima u Londonu i dodao:

„Iako je godinama govorio loše stvari o meni, opet je stao uz mene u Australiji. Kada mi je bilo najteže, bio je jedan od retkih koji je u javnosti govorio u moju korist i podržao me. Zahvalan sam mu na tome“.

Osvrnuo se Đoković i na ponašanje Stefanosa Cicipasa, koji je iz sve snage poslao jednu lopticu u publiku.

Slična situacija dogodila se srpskom teniseru na Ju-Es openu pre dve godine, kada je pogodio pomoćnog sudiju i eliminisan sa turnira.

„Ono što se meni desilo na Ju-Es openu se umalo desilo Cicipasu. Imao je sreće da nije nikoga pogodio direktno u publici, iako se loptica odbila o zid i onda udarila nekog u publici, jer ju je udario poprilično jako. Imao sam tu situaciju u prošlosti i znam koliko je to frustrirajuće na terenu. S druge strane, i ja se stidim i pokajem kada napravim takvu grešku i izvinim se teniskom svetu jer znam da takvo ponašanje nije primereno. Nadam se da i sam Cicipas shvata da je to greška i da je imao puno sreče, rizikujući da je bio u situaciji da nekoga povredi i bude diskvalifikovan sa meča“, objasnio je Đoković.

Đoković će u četvrtfinalu Vimbldona sutra igrati protiv 13. tenisera planete Janika Sinera iz Italije.

U slučaju trijumfa, Novaku će rival u polufinalu biti pobednik meča između domaćeg tenisera Kamerona Norija i Belgijanca Davida Gofana.

