Đoković i dalje oseća traumu zbog deportovanja iz Melburna

Srpski teniser Novak Đoković rekao je da i dalje doživaljva traumu kada poseti Melburn, tri godine nakon što je deportovan zbog kršenja antikovid pravila.

Đoković nije želeo da se vakciniše protiv korona virusa, zbog čega su mu australijske vlasti otkazale vizu. On je pet dana bio smešten u hotelu za imigrante, dok je odlučivano o njegovoj žalbi, a nakon što je odbijena morao je da napusti zemlju i nije igrao na Australijan openu 2022. godine.

On je naredne godine, kada su ublažene mere protiv korona virusa, igrao na turniru i osvojio rekordnu 10. titulu u Melburnu.

Đoković je prošle sedmice igrao na turniru u Brizbejnu, u sklopu priprema za Australijan open, koji počinje 12. januara.

„Poslednjih nekoliko puta kada sam sleteo u Australiju, prošao kroz pasošku kontrolu i imigraciono, imao sam traumu od pre tri godine. Neki tragovi i dalje ostaju tamo, kada sam na pasoškoj kontroli, samo proveravam da li se približava neko iz imigracionog“, rekao je Đoković za Melburn Herald San, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

„Osoba koja mi pregleda pasoš – da li će me odvesti, ponovo pritvoriti ili će me pustiti? Moram priznati da imam takav osećaj. Ne zameram. Vratio sam se odmah naredne godine i osvojio turnir. Moji roditelji i ceo tim su bili tamo i to je zapravo bila jedna od mojih najemotivnijih pobeda s obzirom kroz šta sam sve prošao godinu dana ranije“, dodao je sedmi teniser sveta.

Premijerka australijske države Viktorija Džasinta Alan rekla je da više voli da se fokusira na ovogodišnji turnir.

„Odgovornost za izdavanje viza je stvar federalne vlade i te odluke je donela tadašnja federalna vlada. Kovid je bio težak za sve nas. Nije bilo važno ko ste, odakle ste, kovid nije diskiminisao koga je zarazio, koliko vas je razboleo i koliko je razboleo druge u našoj zajednici“, navela je ona.

Premijer Australije Entoni Albaneze kritikovao je postupanje prethodne vlade u toj situaciji, posebno zbog odluke da se Đokoviću uskrati pristup pravoslavnom svešteniku uoči Božića, koji se slavi 7. januara.

„To je bilo teško opravdati u to vreme“, rekao je on.

Prvi grend slem turnir u sezoni počinje 12. januara u Melburnu, a Đoković će pokušati da osvoji rekordni 11. trofej u Melburnu, ukupno rekordnu 25. grend slem titulu u karijeri.

(Beta)

