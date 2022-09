Đoković: Igrao sam povređen, nadam se da cu biti u Torinu

LONDON – Najbolji srpski teniser Novak Đoković priznao je da već nekoliko dana ima problema sa povredom desnog ručnog zgloba, prenose britanski mediji.

Đoković je igrao za „Tim Evrope“ na Lejver kupu u Londonu. On je u subotu odigrao dva meča, po jedan u singlu i dublu, a ranije danas je poražen od Feliksa Ože-Alijasima 6:3, 7:6.

„Mučim se sa desnim zglobom poslednjih četiri, pet dana, ali sam to držao pod kontrolom. Danas nije bilo lako, pošto nisam mogao da serviram brzo i precizno koliko sam želeo. Tri meseca nisam igrao, nisam mnogo koristio zglob. Možda me je i zato malo bolelo, ali je delom i zbog dva meča koja sam odigrao juče. Nadam se da će se srediti do mog prvog meča u Izraelu. Nije isti zglob sa kojim sam imao problem pre nekoliko godina, tokom Olimpijskih igara u Rio de Žaneiru“, rekao je Đoković.

On će iz Londona otputovati u Izrael gde će naredne nedelje igrati na ATP turniru u Tel Avivu.

„Cilj mi je da se plasiram na Završni turnir u Torino. Sada sam 15-16. na listi za ovu godinu, a moram da budem u 20 kako bih se kao grend slem šampion plasirao na Završni turnir. Posle Tel Aviva igraću u Astani, a zatim na Mastersu u Parizu i nadam se u Torinu“, rekao je Đoković.

(Tanjug)

