Djoković: Imam vremena da dostignem Nadala i Federera

Srpski teniser Novak Djoković rekao je danas da ne žuri i da još ima vremena da dostigne Rodžera Federera i Rafaela Nadala po broju osvojenih grend slem titula.

Djoković je juče osvojio rekordnu sedmu titulu na Otvorenom prvenstvu Australije u Melburnu, pošto je posle tri seta pobedio Nadala. Srpski teniser ima 15 grend slem titula, dve manje od Nadala, a pet manje od Federera.

„Još igram i osvajam grend slemove i drago mi je što sam uspeo da osvojim 15. Znam da su sada dvojica igrača ispred mene, po broju grend slemova, ali još imam vremena. Ne žurim“, rekao je Djoković.

Djoković je ubedljivo pobedio Nadala u finalu, 6:3, 6:2, 6:3, a njegov trener Marjan Vajda rekao je da je sedma titula u Melburnu vrlo značajna, ali da je važnije to što je osvojena 15. grend slem titula.

„Važnije je to što se brojka popela na 15. To je neverovatan, neverovatan broj. Ne želim da idem predaleko, ali on je sada u veoma dobroj poziciji da osvoji još trofeja. Ali, 20 je predaleko, mnoge stvari mogu da se dogode. U ovom trenutku Novak oseća da ima velike šanse za, možda, još jedan grend slem trofej“, naveo je Vajda.

„Da, još jednu titulu. A onda još jednu, pa još jednu! Pa još jednu. Jednu po jednu. Njegov dugoročni plan je da dostigne Rafu, a ako je moguće i ako mu godine dozvole, da dostigne Rodžera. Zašto da ne?“, dodao je trener prvog tenisera sveta.

Godinu dana od operacije lakta, Djoković se dobro oseća i prvi je na svetskoj rang-listi. U poslednja dva meča na turniru u Melburnu protiv Luke Puja i Nadala odigrao je skoro savršeno, imao je 58 vinera i 14 neiznudjenih grešaka. Djoković je rekao da je time „prijatno iznenadjen“, a Nadal je naveo da je to „najviši mogući nivo“.

„Tokom celog meča u finalu, Novak je bio vrlo disciplinovan. Imao je mnogo uspona i nije imao mnogo padova“, rekao je Vajda.



Kada je Amerikanac Pit Sampras 2002. godine osvojio Ju Es open pobedom protiv najvećeg rivala Andrea Agasija, osvojio je 14. grend slem titulu. Osim njega, tada nijedan teniser nije imao više od 12, a Federer, Djoković i Nadal zajedno nisu imali nijednu grend slem titulu.

Sampras je tada napunio 31 godinu i više nije igrao nijedan meč na turu. Federer ima 37 godina, Nadal 32, a Djoković 31 i još igraju na najvišem nivou.

„Rodžer je primer svima nama“, naveo je Vajda.

Djoković je rekao da će se koncentrisati da unapredi igru i zadrži dobro psihičko i fizičko stanje, kako bi bio konkurentan u narednim godinama i zadržao priliku da se primakne Federerovom rekordu.

(Beta)