Đoković izjednačio rekord Štefi Graf

Srpski teniser Novak Đoković započeo je danas 377. nedelju na prvom mestu ATP liste čime je izjednačio rekord legendarne Nemice Štefi Graf po broju sedmica u vrhu svetskog tenisa.

Đoković se na prvo mesto ATP liste vratio posle osvajanja Australijan opena i izvesno je da će naredne sedmice postati apsolutni rekorder na čelu ATP ili WTA liste.

Nemica je prvi put svetski broj jedan bila od 11. avgusta 1987. do 10. marta 1991. godine i to 186 uzastopnih nedelja, a potom je još u šest navrata dolazila na prvu poziciju do 30. marta 1997. godine.

Đoković je prvi put izbio na prvo mesto ATP liste 4. jula 2011. godine, a njegov najduži niz na vrhu iznosio je 122 sedmice od 7. jula 2014. do 6. novembra 2016. godine.

Iza Đokovića i Graf na večnoj listi je Martina Navratilova sa 322 nedelje na vrhu, sledi Serena Vilijams sa 319, dok je peti Rodžer Federer sa 310 sedmica.

Kada je reč o najnovijoj ATP listi, jedna od značajnijih promena je povratak Rusa Danila Medvedeva među najboljih deset. On je sada osmi igrač sveta. Iza Đokovića su Karlos Alkaras i Stefanos Cicipas, a slede Kasper Rud, Andrej Rubljov, Rafael Nadal, Tejlor Fric, dok najboljih deset kompletiraju Feliks Ože-Alijasim i Holger Rune.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.