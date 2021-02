Đoković je kao ulični borac koji se ničega ne boji

Boris Beker, legendarni nemački teniser, pričao je o Novaku Đokoviću, Saši Zverevu i ostalim aktuelnostima pred početak Australijane opena.

Beker, nekadašnji trener Novaka Đokovića, biće deo ekipe „Evrosporta“ na Otvorenom prvenstvu Australije, te je pre starta izneo svoje mišljenje o turniru.

Nemac je pričao i o Đokoviću koji je jedno vreme u januaru bio u centru pažnje medija i to u negativnom kontekstu. Novinari i generalno australijska javnost napali su srpskog tenisera što je u ime ostalih igrača poslao pismo sa predlozima o promeni karantinskog pravila.

Mediji su to predstavili kao sebičan zahtev Đokovića, što je apsolutno pogrešno jer on ništa nije zahtevao, već se zauzeo za ostale kolege koji su imali očajne uslove kada su došli u Australiju.

„Nije prvi put da Đoković vodi borbu protiv vetrenjača. Morate da stanete u njegovu odbranu jer ga mediji često dobro ne tretiraju. Opet, on zna kako da se nosi sa tim. Dok sam mu bio trener uvek sam ga video skoro pa kao uličnog borca koji se ničega ne boji i koji nije uplašen konkurencije“, rekao je Beker.

„Najbolji je na svetu i samim tim je odgovoran za druge za druge tenisere, da se tako izrazim. To ga čini jačim jer prolazi kroz sve to godinama. Osvojio je osam puta Australijan open i ovde ga vidim kao izrazitog favorita. Svi znaju šta Novaku znači igranje u Melburnu“, dodao je.

Beker je potom pričao i o svom sunarodniku Saši Zverevu.

„On mi je jedan od favorita. Baš ću pogrešiti ukoliko ne dođe do završnice turnira. Ulazi u najbolje teniske godine i više nema vremena za izgovore“.

„Ljudi ponekad zaborave na Rafu Nadala na ovakvim turnirima. Osvojio je 20 Grend slemova i ima šansu da postane igrač sa najviše osvojenih velikih turnira. Isto mi je među favoritima. Tu je i Dominik Tim koji je imao sjajnu 2020. Osvojio je US open, u Australiji je izgubio od Đokovića i takođe ga vidim u završnici turnira“.

Australijan open na programu je od 8. do 21. februara, a Đoković će u prvom kolu igrati protiv francuskog tenisera Žeremija Šardija.

