„Đoković je ponižen“: Karikatura najboljih tenisera razbesnela Novakove navijače (foto)

Dok se dvojica najboljih tenisera sveta Novak Đoković i Rafael Nadal spremaju za egzibicioni meč u Kazahstanu, koji će biti odigran u četvrtak, njihovi navijači vode borbe za prestiž.

Novak Djokovic fans fume over tweet hailing rival Rafael Nadal’s return to world No 1 –

'But while the good-natured tweet delighted Nadal fans, Djokovic supporters were not as amused.'

Good-natured? Are we talking about @TennisTV?https://t.co/B6ZLwU8c9Y pic.twitter.com/FOyDstYLQL

— C Kristjánsdóttir ●🐊 (@CristinaNcl) October 21, 2019