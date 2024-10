Đoković: Nadalov borbeni duh će se decenijama proučavati

Srpski teniser Novak Đoković rekao je danas da će se upornost i borbeni duh Rafaela Nadala proučavati decenijama i da će njegovo nasleđe zauvek živeti, nakon što je čuveni španski igrač objavio da će završiti karijeru posle Dejvis kupa, u novembru.

Đoković je na Instagramu napisao da jedna objava nije dovoljna da iskaže poštovanje koje ima prema Nadalu i svemu što je uradio za tenis.

„Inspirisao si milione dece da počnu da igraju tenis i mislim da je to verovatno najveće dostignuće koje može da se poželi. Tvoja upornost, posvećenost, borbeni duh će se proučavati decenijama. Tvoje nasleđe će živeti zauvek“, napisao je Đoković.

Osvajač 22 grend slem titule Nadal objavio je da će završiti karijeru posle učešća na finalu Dejvis kupa, koje se održava od 19. do 24. novembra u Malagi. Španac je tokom karijere, a pogotovo u poslednje vreme imao velikih problema sa povredama.

„Samo ti znaš šta si sve morao da pretrpiš da bi postao ikona tenisa i sporta uopšte. Hvala ti što si me u našem rivalstvu toliko puta gurnuo do granice, to je najviše uticalo na mene kao igrača. Tvoja strast prema nastupima za reprezentaciju Španije uvek je bila izuzetna. Želim ti najbolji oproštaj u Malagi sa Dejvis kup timom Španije. Biću tamo da odam poštovanje tvojoj zvezdanoj karijeri“, naveo je srpski teniser.

Nadal je bio član čuvene teniske trojke zajedno sa Đokovićem i Rodžerom Federerom, i ukupno je 209 nedelja bio prvi na ATP listi, a gotovo 18 godina među prvih 10 igrača sveta.

Sa Đokovićem je odigrao 60 mečeva, što je rekord u Open eri u konkurenciji tenisera, a srpski igrač ostvario je 31 pobedu. Nadal vodi 5:4 u grend slem finalima.

Osvojio je 92 titule u singlu, uz skor od 1.080 pobeda i 227 poraza, a od turnira zaradio je nešto manje od 135 miliona dolara.

Između ostalog osvojio je zlatnu olimpijsku medalju 2008. godine u singlu i 2016. u dublu, četiri titule u Dejvis kupu, ali njegov najveći uspeh su 14 rekordnih trofeja na Rolan Garosu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com