Đoković: Ne mogu u Ameriku, to mi je motiv na Vimbldonu

LONDON – Najbolji srpski teniser Novak đoković izjavio je danas na konferenciji za medije u Londonu da će mu na predstojećem Vimbldonu motiv više biti činjenica da mu američke vlasti ne dozvoljavaju ulazak u zemlju.

Prema aktuelnim pravilima, Đoković bez dokaza o vakcinaciji ne može na teritoriju SAD, što znači da bi mogao da propusti finalni grend slem sezone Ju-Es open.

„Za sada mi nije dozvoljeno da uđem u SAD, tako da mi je to ovde dodatna motivacija. Ne mogu mnogo toga da uradim, na američkoj je vladi da li će dozvoliti ulazak nevakcinisanim ljudima u zemlju“, izjavio je Đoković.

Osvajač 20 grend slem trofeja poručio je da više ne razmišlja o gubitku bodova posle Vimbldona.

ATP je doneo odluku da se, zbog zabrane učesća ruskim i beloruskim teniserima u Londonu, ne računaju bodovi sa Vimbldona.

„To će više uticati na druge tenisere nego na mene. Ne želim da kažem da bodovi nisu bitni, ali za mene nisu važni kao ranije. Sada više ne jurim za plasmanom kao nekad, kada sam želeo da oborim Federerov rekord. To mi više nije prioritet. Nisam uspeo da odbranim 4.000 poena od Australije do sada i to me pogađa. Ali, to mi više nije primaran cilj“, priznao je Novak.

Đoković je ko zna koji put osudio tretman prema Rusima i Belorusima.

„Ne slažem se sa zabranom da ne igraju Rusi i Belorusi. Ne vidim što su oni krivi za to šta se desilo. Smatram da to nije pošteno prema njima. Podsećam da od 1992. do 1996. godine Srbi nisu mogli da se takmiče na međunarodnim takmičenjima, tako da ih razumem“, istakao je srpski teniski broj jedan.

Osvrnuo se Đoković i na fantastičnu sezonu Rafaela Nadala koji je osvojio prva dva grend slem turnira Australijan open i Rolan Garos.

„Imao je operaciju, propustio je pola godine i posle toga se vratio i osvojio grend slem. To je impresivno. Skidam kapu za ono što je uradio. On je neverovatan šampion, sa spektakularnom borbenošću. Divim mu se. On je jedan od mojih najvećih rivala, ali ga stvarno poštujem“, rekao je Đoković.

Rival srpskom teniseru u prvom kolu Vimbldona biće Sunvu Kvon iz Južne Koreje.

(Tanjug)

