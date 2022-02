Đoković: Nije bio moj dan, potrebni su mi mečevi

DUBAI – Atmosfera je bila sjajna, publika me je podržavala, zaista je blagoslov biti u takvoj poziciji. Nažalost, nije bio moj dan, rekao je najbolji srpski teniser Novak Đoković posle poraza u četvrfinalu turnira u Dubaiju od Čeha Jiržija Veselog (6:4, 7:6).

Đoković je ovim porazom izgubio poziciju broj 1 na ATP listi, gde će od ponedeljka biti Rus Danil Medvedev.

„Cestitam mu“, rekao je Đoković sa osmehom, a preneo Sport klub.

Đoković je dodao da je jasno da je pauza od tri meseca ostavila traga.

„Što više igram, to se osećam komfornije na terenu. Gde god da budem imao priliku da zaigram, to ću uraditi. Nadam se da će to biti uskoro. Igrati mečeve i trenirati nije isto, a mečevi su mi potrebni da bih stekao samopouzdanje“, istakao ej Đoković.

(Tanjug)

