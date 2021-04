Đoković: Nijedan grad ne može da se poredi sa Beogradom, to je dom (video)

Novak Đoković se na konferenciji pred start turnira u Monte Karlu dotakao pitanja vakcinacije tenisera i boravku u Beogradu.

Novaku je već 15 godina „teniska baza“ u Monte Karlu, te je istakao da je „poseban osećaj kada možeš da spavaš u svom krevetu, sa svojom familijom, a tenis se igra iza ugla“. Ipak, odlučio je da sve više vremena provodi u prestonici Srbije.

„Sve više sam u Beogradu. I zbog akademije, ali želim više vremena da provodim u Srbiji, želim to i svojoj deci. Ne može ni Monte Karlo ni bilo koji drugi grad da se poredi sa Beogradom i osećajem koji imam kad dođem kući. To je to, to je dom u srcu koji je uvek tu i nezamenljiv“.

Posvetio je pažnju vakcinaciji i otkrio deo razgovora sa jednim od zvaničnika ATP.

„Mnogo je razgovora o toj temi, pitao sam danas jednog tur menadžera razgovaraju li unutar ATP o tome. Aktivno razgovaraju o tome da se vakcinisani igrači liše restrikcija. Takođe, rečeno mi je da, nezavisno od toga, rade na popuštanju restrikcija, tj. da ne bude mehur u zemljama koje to ne zahtevaju. Može se izdržati nekoliko nedelja, ali cele godine su ta pravila – to utiče ne samo fizički, nego psihički i emotivno. Nisam ni ja želeo da igram Majami – ne mogu da prihvatam neke stvari koje ranije jesam, jer želim da budem muž i otac koji je prisutan“, rekao je Đoković.

Nekoliko puta prethodnih meseci je Novak govorio da mu nedostaje publika kada je igrao pred praznim tribinama.

„U tim dvoranskim turnirima osećao sam demotivisanost, zasićenost. Videćemo hoće li mi pomoći to iskustvo ili neće. Ja ću se truditi da budem pozitivan, da sebe inspirišem da igram nezavisno od toga ima li ili nema publike. Činjenica jeste da je sablasno. Ipak, nisam igrao zvanični meč od Australije i radujem se povratku i takmičenju – odatle ću da crpim energiju i motivaciju, želim opet da se nadmećem s najboljima na svetu“, rekao je Đoković.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.