Đoković nikad iskrenije: Nekada si nepodnošljiv sam sebi (video)

U susret završnom Mastersu u Londonu, ATP je napravio serijal u slavu 50 godina održavanja tog turnira. Tom prilikom okupljene su bivše i aktuelne legende „belog sporta“ koje su razgovarale o raznim temama.

Dok se čeka pun materijal da vidimo šta nam je ATP pripremio, objavljena je najava razgovora Novaka Đokovića i Pita Samprasa.

Vodio ga je bivši britanski teniser Tim Henman koji je Samprasa pitao koji deo iz Novakove igre bi voleo da je imao u svom „arsenalu“.

„Mogu li da pogađam?“, ubacio se Đoković, ali ga je Sampras preduhitrio:

„Želim tvoj ritern! Daj mi taj ritern posle servisa“, rekao je proslavljeni američki as.

„Svi me pitaju sa kime bih se mučio da igram danas… To bi bio Novak, zbog njegovog riterna. Pored Andrea (Agasija, prim.aut.) sam uvek mogao da prođem, birao sam tačke, ali sa Novakom bi to bilo teško, zbog njegovih protezanja“, objasnio je Sampras i dodao da bi uzeo i Novakovu brzinu, prenele su Novosti.

„Ja bih menjao svoju brzinu i ritern za tvoj servis i volej igru. To bih birao umesto svog riterna i brzine. Bilo bi sjajno gledati naš duel“, poručio je Đoković.

Trenutno prvi igrač sveta govorio je iskreno i o „problemima“ i pritiscima koje ima kao najbolji.

“Nekada ne jedeš i ne spavaš dobro, imaš uzbuđenje u stomaku, nekada možda i teške odnose sa vašim okruženjem. Nekada si nepodnošljiv sam sebi”, naveo je Đoković i nastavio.

“Nervoza, stres, ‘leptirići’, nazovite to kako želite. Sve te pozitivne i negativne emocije, sav taj ‘tornado’ unutar tebe… Toliko brineš oko svega toga”, istakao je Novak.

