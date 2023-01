Djoković: Nisam ozbiljnije povredjen

Srpski teniser Novak Djoković rekao je da nije ozbiljnije povredjen u današnjem polufinalnom meču turnira u Adelejdu protiv Rusa Danila Medveva.

Djoković je pobedio Medvedeva sa 6:3, 6:4 i plasirao se u finale. On je posle sedmog gema u prvom setu zatražio pomoć fizioterapeuta pošto je istegao zadnju ložu.

„Srećom nije ništa ozbiljno jer da jeste, ne bih mogao da nastavim. Pokušao sam da uzmem medicinski tajm-aut i lekove i smanjim to zapaljenje, da se sredim posle nekoliko gemova i ne dozvolim mu da mi oduzme servis, to je bio ključ. Što bi više išao meč, moja zadnja loža bi bila zagrejana i manje bi mi smetalo. Nadam se da će sutra biti u redu“, rekao je Djoković posle meča.

On je dodao da mu je prošlo kroz glavu i to da bi zbog povrede mogao da ugrozi učešće na Australijan openu, koji počinje 16. januara.

„Ali ne možete kalkulisati na terenu, na ovom nivou i u ovoj fazi moje karijere i života svaki meč je bitan, računa se i poklon je. Pokušavam da dam sve od sebe gde god da igram i da pobedim“, naveo je srpski teniser.

Djoković je rekao da mečevi protiv Medvedeva nikada nisu laki, da na neki način liče na igru mačke i miša.

„Uvek morate da menjate brzinu, miksujete igru, servis, poziciju prilikom riterna, razmene udaraca, da ga naterate da se ne oseća komotno. To je na neki način igra mačke i miša. On je jedan od najboljih servera na svetu, teško je igrati protiv njega. Napravio je dve duple greške, znao sam da u tim trenucima pokušava nešto više, zato sam menjao poziciju i to je prošlo. Ponekad morate da rizikujete, nekad se isplati, ne postoji pravilo, kako se osećate tada onda i odlučite“, dodao je on.

Djoković je zahvalio navijačima na podršci i što su došli na meč koji se igrao na Božić i srpskoj zajednici čestitao veliki praznik.

On će u finalu u nedelju od 8.30 po srednjoevropskom vremenu igrati protiv 33. tenisera sveta Amerikanca Sebastijana Korde.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.