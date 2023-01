Đoković: Oprostio sam ono što mi se dogodilo prošle godine u Australiji

MELBURN – Srpski teniser Novak Đoković izjavio je danas da mu je drago što je osvojio Australijan open i istakao da je oprostio ono što mu se prošle godine dogodilo u ovoj zemlji.

Đoković je po deseti put u karijeri osvojio Australijan open, pošto je u finalu pobedio Cicipasa 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Srpski teniser je trijumfom u Melburnu stigao do 22. grend slem trofeja i izjednačio rekord Španca Rafaela Nadala. Đoković prošle godine nije igrao u Melburnu, pošto je deportovan iz Australije.

Đoković je ove godine imao problema sa povredom zadnje lože.

„Razmišljao sam u ove dve nedelje da li želim nešto da objavim na društvenim mrežama, da pokažem slike kroz šta sam sve prolazio i u narednih nekoliko dana ću objaviti. Imam potrebu da pokažem i dokažem neke stvari, pošto se nešto slično desilo pre dve godine. Bilo je sličnih komentara i ja želim ne zbog njih, već zbog sebe da pokažem šta se dešavalo. Saznaćete sve za koji dan“, rekao je Đoković na zvaničnoj konferenciji za novinare.

On je podsetio da nije imao nijedan trening između mečeva.

„Imao sam nešto što sam morao na pravi način da tretiram kako bih se oporavio. Da je to bilo malo i nevažno, verovatno bih imao treninge. Mislim da nikada nisam imao ovakav turnir, da baš nijednom nisam trenirao. Ispostavilo se kao dobra odluka, ali moram da priznam kao profesionalni teniser da nije idealno. Voleo bih da sam na nečemu morao da radim, da vežbam udarce, pripremim se za protivnika. Ja sam hteo, a tim me je zaustavljao poslednjih par dana. Ispostavilo se da je dobra odluka. Stvarno je bilo dosta naporno“, rekao je Đoković.

On je podsetio da njegov otac Srđan nije prisustvovao današnjem meču u „Rod Lejver areni“.

„Bio sam tužan što nije bio na tribinama, ali tako smo se dogovorili. On je hteo da uradio ono što je najbolje za mene. Voleo bih da sam mogao da ga zagrlim u boksu kada sam prišao posle pobede. Ja znam da je on srećan i da je tu za mene. Bio je tu tokom čitavog turnira. Ja sam mu zahvalan na tome i srećan sam zbog toga“, naveo je najbolji srpski teniser.

Đoković je izjavio da ne zna koliko će još igrati profesionalni tenis.

„Sve zavisi od mog tela. Naravno, najvažnije mi je da imam podršku najbližih, fizičku snagu i balans sa porodicom. Ne želim i nemam nameru da stanem ovde. Idem dalje, pa ćemo videti… Jako sam i dalje motivisan da se borim i trijumfujem. Ne volim da se upoređujem, ali uvek prija kada znaš da si deo deo istorije“, naveo je Đoković.

On je podsetio da mu prošle godine nije bilo lako da napusti Australiju, pošto je deportovan iz ove zemlje.

„Ja se trudim da izvučem neke pouke. Sve u životu prolazi, iz toga izvučeš neke pouke i iz svakog iskustva izađeš jači i motivisaniji. Ja nisam dozvoljavao da me poremeti to sa ocem, kao ni spekulacije sa povredom. Nije prijatno, čovek sam od krvi i mesa, takve stvari me dotaknu, ali trudim se da idem dalje“, naveo je Đoković.

Srbin je istakao da je tenis danas drugačiji nego što je bio pre 20 godina.

„Pritisak je ogroman. Nadal i ja smo motivisani i želimo da budemo najbolji i da uradimo više. Drago mi je što sam opet broj jedan. Ove godine je bila neverovatna atmosfera na tribinama. Navijači su mi dali krila“, naglasio je Đoković.

Đoković nije igrao prošle godine, pošto je deportovan iz Australije.

„Naravno da mi je ova titula još značajnija zbog svega što se dogodilo prošle godine. Kada su mi rekli da mogu da igram, ostavio sam iza sebe sve što se dogodilo prošle godine. I oprostio sam, jer danas malo se toga prašta. Desilo se to što se desilo, idemo dalje“, zaključio je Đoković.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.