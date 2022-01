Đoković ove sezone neće moći da nastupi ni na jednom Gren Slemu ako se ne vakciniše

Novak Đoković kao i drugi nevakcinisani igrači, neće imati pravo nastupa na Rolan Garosu. Uslov za nastup na pariskom Gren Slemu biće validna potvrda o vakcinaciji, potvrdila je francuska ministarka sporta Roksana Maračineanu. Đoković je pre odlaska u Australiju, gde je želeo da se takmiči na Australijan Openu, potvrdio da nije vakcinisan. Drama koja je usledila nakon toga bila je duga 11 dana i završila se njegovom deportacijom.

Đoković je zbog, kako su obrazložili predstavnici Australijske vlade, zdravlja i javnog interesa bio primoran da napusti Melburn, u kojem je želeo da dođe do 10. titule i 21. na Gren Slam turnirima. Tamo je ostao bez prilike, a ne promeni li svoj status vakcinacije ili ako se ne promeni aktuelna pravila, neće biti u šansi za osvajanje ni Rolan Garosa.

I publika i sportisti, i domaći i stranci

U Francuskoj je doneta odluka o obaveznoj vakcinaciji za društvene aktivnosti, a to uključuje i sportske događaje, kao i publiku i takmičare na njima, kako domaće tako i one koji stižu iz drugih zemalja.

„Pravilo je jednostavno, vakcina će biti neophodna čim zakon prođe proceduru na mestima koja su već subjekt zdravstvenih protokola. To će se odnositi na sve, kako sportiste, tako i gledaoce do daljeg. Što se tiče Rolan Garosa, on je u maju i do tada se situacija možda promeni i nadamo se da će biti povoljnija. Videćemo, ali je jasno da nema medicinskog izuzeća“, poručili su iz ministarstva sada.

Pitanje je šta će Đoković sada uraditi, ako se zna da je Rolan Garos dosad bio jedini Gren Selm turnir za koji mu nije bila neophodna vakcina. Ona je nužno za njegov dolazak u London na Vimbldon i Njujork, koji je domaćin US Openu.

