Djoković pobedio Beretinija za polufinale Ju Es opena

Prvi teniser sveta Novak Djoković plasirao se noćas u polufinale Ju Es opena pošto je savladao italijanskog igrača Matea Beretinija sa 5:7, 6:2, 6:2, 6:3.

Meč Djokovića i osmog tenisera sveta trajao je tri sata i 30 minuta.

U prvom setu oba tenisera čuvala su svoje servise, sve do 11. gema, kada je do brejka došao Beretini, koji je zatim iskoristio četvrtu set loptu.

Djoković je zatim zaigrao bolje, i u naredna tri seta nije dozvolio protivniku nijedan brejk, i tako je došao do 12. pobede u četvrtfinalima Ju Es opena, u kojima i dalje nema poraz.

Ovo je srpskom teniseru bila 80. pobeda u karijeri na grend slemu u Njujorku, kao i četvrta pobeda iz isto toliko mečeva protiv Beretinija.

„Bio je to sjajan meč, sa puno energije na terenu i van njega. Mateo je sjajan igrač, etabilran u Top 10. Svaki put kada igramo jedan protiv drugog, meč je neizvestan. Posle gubitka prvog seta, uspeo sam da zaboravim na to i da nastavim dalje, i mislim da sam se ‘zaključao’ od početka drugog seta. Igru sam podigao na drugačiji nivo. Ovo su sigurno bila tri najbolja seta, koja sam odigrao do sada na turniru“, rekao je Djoković nakon meča.

Srpski teniser je osvojio 74 odsto poena na prvi servis, uz 44 vinera i 12 as udaraca, dok je imao 28 neiznudjenih grešaka, 15 manje od protivnika.

U polufinalu poslednjeg ovosezonskog grend slema Djoković će za protivnika imati četvrtog igrača sveta Nemca Aleksandera Zvereva, sa kojim se poslednji put sastao u polufinalu Olimpijskih igara u Tokiju, kada je kao pobednik izašao nemački teniser.

(Beta)

