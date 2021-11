Đoković: Posebna pobeda, deca su prvi put gledali ceo meč

PARIZ – Posebna pobeda za mene, oboje dece bili su tu, prvi put da su gledali ceo meč. Bila je to neverovatna borba, do poslednjeg udarca, izjavio je najbolji teniser sveta Novak Đoković posle trijumfa protiv Danila Medvedeva u finalu Mastersa u Parizu.

„Znao sam da će mi biti potreban najveći mogući napor da pobedim Danila. On je u neverovatnoj formi, dobio me je prilično komotno u finalu US Opena. Naučio sam lekciju, analizirao sam taj meč i pokušao da stvari uradim na drugaciji način. Zadovoljan sam, posebno igrom u drugom i trećem setu“, rekao je Đoković posle meča.

Srpski teniser dodao je da mu je drago što se polako razvija rivalstvo sa Medvedevim.

„Tri finala ove godine, Australija, US Open i ovde u Parizu. Nadam se da ćemo igrati još finala, to bi značilo da obojica igramo dobro“, istakao je Đoković i priznao da mu je činjenica da je u suboru rešio pitanje prvog mesta na kraju sezone pomogla da igra sa manje pritiska.

(Tanjug)

