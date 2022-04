Đoković posle još jednog preokreta u finalu Serbia opena (video)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u finale „Serbia opena“, pošto je danas posle preokreta savladao Rusa Karena Hačanova 4:6, 6;1, 6:2.

A first final of 2022 for @DjokerNole! 🙌 The World No.1 completes a third comeback win in Belgrade, defeating Khachanov 4-6 6-1 6-2.#SerbiaOpen pic.twitter.com/NiJiuw4H4A — Tennis TV (@TennisTV) April 23, 2022

Po istom scenariju kao na prethodnim mečevima protiv Lasla Đerea i Miomira Kecmanovića, Đoković je „sporije ulazio u meč“, ali uspeo je preokretom da dođe do finala.

Rival za trofej, sutra od 14 sati, biće mu pobednik drugog polufinala između Andreja Rubljova i Fabija Fonjinija.

Turnir u Beogradu, iz serije 250, igra se za nagradni fond od 534.555 evra.

„Rutina je da gubim prvi set, nešto ću morati da promenim“

Srpski as se nakon trijumfa obratio navijačima, koji su u velikom broju došli da ga bodre.

„Srećan praznik, želim vam puno zdravlja. U poslednje vreme na to najviše mislimo, da ima sloge u porodici i ljubavi. Izgleda da je to rutina da izgubim prvi set, uključujući i prethodne turnire, to je već peti, šesti meč. Nešto cu morati da promenim sutra, ali neću se žaliti ako pobedim na isti način. Čestitam Karenu, ova dva seta su bila moja najbolja ove nedelje i to me raduje pred finale“, rekao je Đoković i dodao:

„Sve bliži sam željenoj formi, na momente sam igrao kako želim, šljaka je jedinstvena podloga, zahteva više mečeva, da se probije zid. Imao sam manjak mečeva ove godine, na najvišem nivou je to veliki izazov vratiti se, teško je vratiti se do maksimuma.“

Istakao je značaj publike, koja ga je bodrila tokom čitavog turnira.

„Stvarno nema lepšeg osećaja nego biti ovde pred vama. Već se osećam komforno na terenu, ova tri meča su mi dala dovoljno vremena, trčao sam dovoljno. Publika će biti velika motivacija za mene, uživaću s navijačima i nadam se da ću doneti titulu u Srbiju“, završio je Novak.

