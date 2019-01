Đoković posle titule u Melburnu: Ne mogu da opišem. . .

MELBURN – Prvi teniser sveta Novak Đoković izjavio je da je presrećan što je sedmi, rekordni put u karijeri osvojio Australijan open.

Srpski as je u finalu savladao Nadala 6:3, 6:2, 6:3 i stigao do 15. gren slema, na samo pet od rekordera Rodžera Federera, koga je sada nadmašio po broju trofeja u Melburnu.

„Ne mogu da opišem rečima kako se osećam. Hvala mom timu, jednostavno se pokazalo da funkcionišemo… Trofeji jesu važna stvar kad se sve uzme u obzir, hvala i mojoj porodici i već sada jedva čekam da se vratim u Australiju sledeće godine“, rekao je Đoković, kome je čuveni Ivan Lendl predao pehar uz ovacije sa tribina „Nole, Nole…“.

Španac Nadal čestitao je Novaku na, kako je naglasio, fantastičnom nivou tenisa u Melburnu.

„Nije bio moj najbolji dan, ali imao sam izuzetno važne dve nedelje. Od US opena nisam bio u prilici da igram zvaničan meč sve do Melburna. Radiću i dalje naporno, boriću se kao i uvek do sada“, zaključio je Nadal.

(Tanjug)