Đoković: Povreda pogoršana, čeka me period mirovanja

MELBURN – Snimak na magnetnoj rezonanci pokazao je da je oštećenje mišića sada veće, u prvi mah bilo je 17 milimetara, a jutrošnji pregled je pokazao da je poraslo na 25 milimetara. Nije ništa strašno, ali lekari su mi rekli da me čeka period mirovanja“, rekao je najbolji teniser sveta Novak Đoković.

Đoković je, dan nakon osvajanja devete titule na Australijan openu, u tradicionalnom šampionskom razgovoru sa novinarima istakao kako je svestan da postoje ljudi koji će uvek sumnjati u ono što govori ili radi.

„I to je u redu, pomirio sam se s tim da ne mogu baš svakog da učinim zadovoljnim. Da li me to frustrira? Naravno, imam i ja emocije kao svi drugi i ne uživam u tome kada me kritikuju i kada me osuđuju, ali u isto vrijeme prihvatam realnost da svako ima pravo na mišljenje“, istakao je svetski broj 1.

Đoković je priznao da će mu pobeda protiv Danila Medvedeva i osvajanje 18. gren slem titule dugo ostati u sećanju.

„Otkrio sam neke nove stvari o sebi i svemu što mi se događalo prethodnih pet-šest nedelja. U svakom slučaju, osećam da sve što se dešavalo na terenu i van njega čini ovu pobedu još većom i slađom“, poručio je Đoković.

(Tanjug)

