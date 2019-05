Đoković: Rolan Garose, oprosti mi (video)

Novak Đoković se naporno priprema za Rolan Garos. Na treningu je uspeo da medicinkom razbije pod, pa se u svom stilu na Tviteru izvinio.

Today warming up in the gym before my practice I used a medicine ball by slamming it on the floor pretty hard. As a result, I wrecked a wooden floor. @rolandgarros please forgive me! pic.twitter.com/Cao8I0dopS

