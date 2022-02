„Đoković se plaši mene“

Mnogi se pitaju da li je Novak Đoković propustio da ima više Grend slemova u karijeri.

Sada je na broju 20, a možda bi imao više da mu se nije isprečio Sten Vavrinka i to kao autsajder – u finalu Rolan Garosa 2015. i US Opena godinu dana kasnije.

Vavrinka je dao objašnjenje kako njegov stil nije odgovarao srpskom asu, toliko da ga se bojao.

„Novak je bio jedan od ‘velike trojke’ s kojim sam najviše voleo da igram. Njegova igra mi je odgovarala, iako me je pobedio više puta nego što mogu da izbrojim. Znam da me se plaši, uglavnom na Grend slemovima“, rekao je Vavrinka.

Švajcarac se prisetio čuvenog meča 2013. godine u Melburnu protiv Novaka Đokovića kada je izgubio u pet setova, da bi mu se sledeće godine revanširao, takođe u četvrtfinalu.

„Pre revanša u Australiji mnogo ljudi je govorilo ‘Dolazi još jedan epski meč’. Uspeo sam da dođem do petog seta i rekao sebi ‘Ovaj put ću uspeti, neću dozvoliti da mi pobegne. Ovo je moje vreme’. To se i dogodilo, što me je odvelo na nivo više u karijeri“.

Vavrinka godinu dana nije odigrao nijedan meč zbog povrede stopala.

Očekuje se da će se vratiti na teren u martu, kada će i proslaviti 37. rođendan.

(B92)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.