„Đoković srušio dominaciju Federera i Nadala – i tu tenisu i u politici“

Slavni nemački teniser Boris Beker tri godine proveo je u stručnom štabu Novaka Đokovića i za najboljeg tenisera sveta ima samo reči hvale.

– Novak je perfekcionista. Sve radi kako treba. Ali on takođe zna da ne može uvek da kontroliše ono što će se događati tokom meča – rekao je osvajač šest grend slem trofeja, koji je sa Srbinom sarađivao do 2013. do 2016. godine, a zatim se osvrnuo na višegodišnju dominaciju Rodžera Federera i Rafaela Nadala, koju je Novak uspeo da sruši.

– Tenisom su dominirali Federer i Nadal toliko dugo, i to ne samo na terenu već i u politicu. Obojica su imala ogromnu moć: obojicu je povezivao isti brend i ista menadžerska kompanija.

Međutim, Novak je uspeo da se svojim talentom i rezultatima popne na vrh tenisa. Bio je broj 1, uzimao Grend slem trofeje Federeru i Nadalu. Niko to nije mogao da uradi. Novak je za mene narodski igrač. On je pokazao da ako ste dovoljno dobri, možete da uspete – rekao je Beker, a prenosi Tennisworld.

O saradnji sa Novak je i dodao:

– Bio sam igrač, agent, trener i čak i TV komentator. Sa svim tim znanjem sam pokušao da pomognem Novaku da bude još bolji. Ali ne postoji neka velika tajna. Bivši šampioni poput Stefana Edberga, Ivana Lendla ili mene su pokazali da možemo da obavljamo više uloga. Kada sam s Novakom govorio o tenisu, svi u timu su me slušali. Ti trenuci se ne mogu objasniti, to morate da doživite. Bilo je vrlo zabavno govoriti s Novakom o tenisu jer znao je tačno o čemu razmišljam i ja sam znao kroz šta on prolazi. Zbog toga je bilo dvostruko emotivno – zaključio je Beker.