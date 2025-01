Đoković: Uradio sam sve da saniram rupturu mišića ali nisam uspeo

Srpski teniser Novak Đoković rekao je da je predao današnji polufinalni meč na Otvorenom prvenstvu Australije u Melburnu pošto je pokidao mišić leve noge.

Đoković je predao polufinalni meč nemačkom teniseru Aleksandru Zverevu nakon što je izgubio prvi set posle taj-brejka 5:7.

Pojedini navijači zviždali su srpskom teniseru, koji im je odgovorio sa dva podignuta palca.

Osvajač 10 titula u Melburnu rekao je na konferenciji za novinare da se tokom meča povreda pogoršavala. On se povredio u četvrtfinalnom meču protiv Španca Karlosa Alkarasa, a tokom današnjeg meča leva butina je bila bandažirana.

„Nisam udario lopticu od duela sa Alkarasom, sve do sat vremena pre današnjeg meča. Uradio sam sve što je bilo moguće da saniram rupturu. Lekovi, bandaža i rad sa fizioterapeutom su mi u nekoj meri danas pomogli, ali krajem prvog seta počeo sam sve više da osećam bolove. Pogoršavalo se. Bilo je previše za mene da se u tom trenutku nosim s tim. Nesrećan kraj, ali pokušao sam“, rekao je Đoković na konferenciji za novinare.

On je 12. put igrao u polufinalu i pokušavao je da osvoji rekordnu 11. titulu na Australijan openu.

„Čak i da sam osvojio prvi set, znao sam da će biti ogromna borba da budem dovoljno fizički spreman da ostanem sa njim u razmeni udaraca, bog zna koliko, dva, tri, četiri sata. Mislim da, nažalost, to danas nisam imao u sebi“, rekao je sedmi igrač sveta.

„Radi se o rupturi mišića. Pre dve godine sam se sa time bolje nosio, na terenu me nije toliko mučilo. Ovog puta to nije bio slučaj. U ovakvim slučajevima morate da uradite najbolje što možete za kratko vreme i to je bio slučaj. Imao sam dan odmora više, dva dana bez meča. Mislio sam da će možda to biti dovoljno dobor. Ali, nije bilo tako, nažalost“, dodao je 37-godišnji Đoković.

Đoković je rekao da je dobro igrao protiv Alkarasa i da je imao šanse u današnjem meču da je bio spreman.

„Naravo, nisam očekivao laku borbu, nisam očekivao lak meč. Nije ni Saša, čak iako nije povređen. Povreda je najveći neprijatelj profesionalnog sportiste. U prošlosti sam se izborio sa određenim povredama kao ona od pre nekoliko godina, koje su mi na neki način pomogle da igram bolje i osvojim turnir. Ovaj put nije moglo i to je uredu. Ne mogu da odbacim sve neverovatne uspomene i rezultate koje sam ovde postigao samo zato što sam se povukao u polufinalu“, naveo je.

Srpski teniser priznao je da je bio razočaran i uznemiren jer je morao da preda meč na turniru na kome je osvojio 10 titula.

On je rekao da će po povratku u Evropu obaviti dodatne preglede i razgovarati sa lekarskim timom o daljim koracima.

„U prošlosti sam imao uspeha u oporavku. Zavisi od mišića i kako će odgovoriti na lečenje. Istina je da sam u poslednjih nekoliko godina često povređen. Ne znam koji je tačno razlog za to. Možda nekoliko različitih fakotra. Ali nastaviću, nastaviću da se trudim da osvojim još slemova. I sve dok osećam da želim da tripim sve ovo, nastaviću“, rekao je Đoković.

On je u Melburnu pokušavao da osvoji 25. grend slem titulu, što bi bio apsolutni rekord u obe konkurencije. Sada ima 24 trofeja, koliko i Margaret Kort.

Na pitanje da li će sledeće godine igrati u Melburnu, Đoković je odgovorio da „postoji šansa“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com