Đoković: Voleo bih da pobedim i ispišem istoriju

NJUJORK – Voleo bih da pobedim i ispišem istoriju, to je nešto što me inspiriše, izjavio je najbolji teniser sveta Novak Đoković.

„Cela teniska zajednica ima velika očekivanja i veliki je pritisak. Voleo bih da pobedim i ispišem istoriju, to je nešto što me inspirišše. Trenutno sam fokusiran samo da dajem sve od sebe svakog dana“, rekao je Đoković na konferenciji za medije nakon plasmana u drugo kolo US Opena.

On je na startu savladao mladog Danca Holgera Runea iz Danske 6:1, 6:7 (5:7), 6:2, 6:1.

Đoković je izjavio da ima drugačije navike od ostalih tenisera i da radi ono što mu je donosilo pobede u prošlosti.

„Imam drugačiju rutinu od ostalih igrača i uvek radim ono što mi je donosilo dobro u prošlosti. Imam formulu koja mi radi dobar posao već godinama. Ipak, to mi ne garantuje da će raditi svaki put“, rekao je Đoković.

(Tanjug)

